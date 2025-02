Série A: Muani Bike lança Juventus, Brace e Como Ko

E como, Juventus Vince 2-1 Em uma partida que abriu o 24º dia da Série e

Komo-juventus 1-2 a 89 Round Muani cria uma punição para a Juventus.

Como juventus 1-1 em 46 '! Andane Diao Network! Cutrone vira a bola novamente e passa rapidamente pelo Diao, que fecha a cabeça e os ritmos de Gregory.

Como juventude 0-1 al 34 '! Relevante di Randal Bike Muani! Ele perde a bola no campo intermediário por pouco, envolve a roda muani, irrelevante e muito boa em puxar a força abaixo da partição que derrotou o Buutez.

A Juventus rasga três pontos na casa Como no sinal de Muani. O francês decide sobre a chamada na casa de Lariani, abre a corrida e depois a fecha, depois que a diabos atrai um passo de 90 ‘com uma punição concedida pela ingenuidade do gato, que joga gatos. A equipe do Thiago Lema não assusta, mas pela primeira vez desde o final de novembro, combina duas vitórias consecutivas. E a ruptura dos homens Fabregas são pontos pesados ​​na chave da Liga dos Campeões, com uma nova ultrapassagem na Fiorentina em quarto lugar. Em uma Siniglia completamente vendida, Como começa melhor, o que imediatamente pega a bola imediatamente. E a partir do início do início está Super Di Gregorio, que com um grande mergulho nega a vantagem para os homens Fabregase à direita de Nico Paz. A Juventus é bastante cruel, deixe o jogo jogar o anfitrião, mas assim que for encontrado no contra -ataque, ele vai para o objetivo: reiniciar rápido a localização Porta Muani, falsa e logo abaixo da partição. Mas Como está no jogo e reage imediatamente.

Nico Paz tenta as cabeças, mas a bola é alta. Praticamente no final do primeiro tempo, no entanto, é a cutrone quem se vestiu como líder: o capitão dos Larians ao virar da esquina pega a bola dos pés do Kopmeiner e atravessa o diao, que atingirá a pedra do próprio porta. O reavivamento abre a estréia de Kelly entre Bianconeri para Savon Amonite, mas ainda é um Como que começa adiante. E ainda serve a Gregorius para parar Nico Paz, em cuja esquerda o goleiro Juventus é superado por um grande reflexo do pé. O número um ainda é questionado logo depois, em uma forte conclusão de ansiedade que recusa os punhos. Thiago Motta tenta sacudi-la, inserindo um casal Thuram-Douglas Luiz na mediana e Mbangula, à esquerda, com a Juventus, o que gradualmente aumenta o centro de gravidade. Fabregas, por outro lado, corresponde ao fato de que o ex -ícone florentino e o grego criarão seu lago.

O primeiro tiro na porta de Bianconeri no segundo tempo chega após os 25 ‘, com o Larch Nico Gonzalez esquerdo. O próprio Argentin não interferiu no espelho logo depois, com uma forte conclusão. Quando o empate parece quase pronunciado, a ingenuidade do Bultez, que é tarde e atinge gatos em gatos completos na Juventus. A rodada de Muani se apresenta de um lugar que exibe o goleiro Como, que é cada vez mais confirmado pelo motorista, com um impacto devastador devido ao seu quinto destino nos três primeiros jogos na Série A. Horn, mas é a última emoção: três pontos são Da Juventus, que está melhor preparada para a primeira etapa da Liga dos Campeões da Play na terça -feira contra o PSV Eindhoven.

