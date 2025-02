Série A: Na área de Empoli-ATALANTA 0-3 DIRECT e fotos

Empoli – Atalanta 0-3 a 43 ‘! Network Lookman. Ratestui Lookman Playground, o único nigeriano excede a véspera de Ano Novo e coloca a bola na rede.

Empoli – Atalanta 0-2 a 33 ‘! Uma rede de atributos. Lookman atravessa a esquerda, Djiiti Spazzi di Testa, Retegui sob a bolsa da porta.

Empoli – Atalanta 0-1 al 7 ‘! Autogol em Gyasi. Zappacosta permanece da esquerda, a bola é desviada pelo Gyasi e a zombaria da véspera de Ano Novo escorregada sob a trave.

“Se Gasperini quiser sair, faremos um motivo.” Palavras Luca Percassi, CEO da Atalanta antes da partida de Bergamo em Empoli sobre o treinador do Piemonte que, na véspera da partida que descartou para renovar o contrato com o clube: “Estamos em uma posição fantástica e queremos coletar e nós Quer coletar tanto junto com Gasperini, estamos juntos com os 9 anos de Gasperini, para um relacionamento e comparação que ele existe Sobre o futuro, conversaremos no final da temporada. Não vai restaurá -lo, nós entenderemos, faremos um motivo ”

