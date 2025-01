Série A: Nápoles Furious in Comback, Primeira derrota para a Juventus

Os furiosos líderes da liga atingirão a Juventus e forçarão a equipe de Thiago Motty a sofrer sua primeira derrota no campeonato. Isso se deve aos jogadores da camisa azul, mas acima de tudo Antonio Conte, que, depois de testemunhar o primeiro tempo sem determinação e quase renúncia de que ele precisa sofrer o jogo do oponente, motiva seus homens em um intervalo e leva ao ataque vencedor que se materializa no segundo tempo.

A primeira metade foi equilibrada com a Juventus, mas no meio do playground ele tinha uma superioridade decente, que as enfermarias de Thiago usavam principalmente quando conseguiram capturar a bola na área do círculo central do playground. Bianconeri poderia entrar na liderança depois de 5 ‘, quando Yildiz pegou a bola para o centro da área de penalidade e atrasou antes do final, seu chute foi bloqueado por Meret.

Agência ANSA Agência ANSA Série A: Atalanta reiniciará com Retegui, como recuperado – futebol – ANSA.it Ortose do atacante Naleszurri corresponde a Nico Paz (ANSA)

Nápoles pode ser perigoso quando chegar ao terceiro trimestre do oponente do playground. Nessas circunstâncias, o homem de Conte fecha a defesa de seu oponente na frente do gol e, apesar do aglomerado de camisetas em preto e branco, eles conseguiram levar de Gregoria a problemas. O estado equilibrado da partida quebrou 42. Minuto. Lobotka hesita no cabeçalho em uma área de pênalti e obriga Ambisss a tocar a bola em necessidade, envolvendo a bicicleta muani, que é ele mesmo na frente de Meret e termina com um tiro diagonal que supera o goleiro de Naples. . O objetivo de estréia do novo jogador da Juventus. No segundo tempo, Nápoles embarcou no playground, completamente diferente da primeira metade do jogo. Conte obviamente carrega seus homens no camarim e está se aproximando da partida como Azzurri desamarrado. Lukaku força di Gregoria a uma intervenção muito severa com a cabeça.

Mas a furiosidade de Nápoles não aliviou e encontrou azzurri aos 11 minutos. Depois do centro de Politan, Aursa pulou para o centro do limão e enviou a bola para Di Gregoria. A predominância de Nápoles é clara e os líderes da liga continuam atacando seus oponentes em todos os lugares do playground, também graças ao recém -descoberto talento de Lobotka, que no primeiro tempo não conseguiu encontrar a posição certa e o tempo para seus jogos habituais. Aos 23 minutos, Lukaku encontrou o centro da área de penalidade o corredor correto para servir McTominay. Lucarelli mergulha no uísque e o derruba. Lukaku está mudando a penalidade. Após o gol de abertura de Nápoles, a partida foi mais equilibrada, graças à reação da Juventus e à alternância de Thiago Motty, que, usando homens no banco, mudou fundamentalmente o conjunto básico. Conte traz, como é habitual agora, Mazzochi para fortalecer a linha defensiva e a Juventus, apesar de avançar no centro da gravidade do jogo, não é possível se tornar perigoso. Na final, na verdade, Azzurri, que com Simeon, que começou Lukaku, estava perto de marcar o terceiro gol. O sucesso lança Nápoles ainda mais para o topo da tabela, enquanto a Juventus é forçada a terminar a partida com a derrota pela primeira vez desde o início da temporada.

Reprodução reservada © Copyright ANSA