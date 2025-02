Série A: Napoli bloqueou 1-1 de Udines, desapareceu no topo

Oportunidade de aumentar a vantagem sobre a inter. Com Udines na equipe de Maradona Conte, ele não excede o empate (1-1, o segundo com os ciganos) no final da difícil corrida contra o oponente, que não apenas se defende, mas sempre sugere o jogo e pretende machucar o blues.

O resultado é decidido no primeiro tempo, quando o jogo é caracterizado por reviravoltas contínuas na frente de duas equipes que podem assumir a liderança a qualquer momento.

Em vez disso, a cura é caracterizada pelo tático e uma abordagem menos ocasional do que os friulianos, que tornam esse desafio menos espetacular. Napoli aparece em uma curva de nível atlético, e parece que Conte parece não ajudar os elementos do banco que definitivamente não estão no nível dos proprietários.

Okafor estréia nos últimos minutos, mas não pode ser feito por um protagonista. Conte também deve passar sem Olivera Spinazzola, que não está em boas condições físicas.

Com um bom dia, ele ainda parou no banco, o treinador Lecce envia Mazzocchi ao campo ao lado de Juan Jesus na ala esquerda da defesa. Runjaic depende de 4-4-2 iniciando um jovem ataque francês, que ele também chamou para ajudar Kristensen ao entrar no lado esquerdo dos líderes. A primeira metade é uma chance de repetir as chances de varredura em uma e a segunda frente.

Ambas as equipes criam pelo menos dez chances de pontuação, falharam ou para o goleiro ou para transferir atacantes. Como o resultado é desbloqueado aos 36 minutos, quando McTominay pula no goleiro, desvia a cruz da bandeira do Politano e leva a equipe à liderança. Depois de quatro minutos, no entanto, após a dupla ingenuidade defensiva de Juan Jesus e Mazzocchi, Eckelenkamp encontrará o objetivo de desenhar na diagonal do pico direito da área de penalidade.

No segundo tempo, a atitude insolente da Udinesia persiste, que, acima de tudo, mantém a defesa de Napoli se preocupa constantemente e que fecha sistematicamente as linhas de passagem na fase defensiva, forçando Conte a diminuir inevitavelmente o ritmo do jogo. Nos 20 minutos do final da partida, o número de configurações táticas da equipe com alterações é alterado para 4-4-2 com a entrada atual para o campo Raspadori, Ngonge e Simeone, em vez de Ambiss, Politano e Lukaku.

A udinese não pode se tornar perigosa com a mesma continuidade que caracterizou a primeira fração do jogo, mas os prelianos fecham com uma decisão maior de defesa e Napoli, pois os atos encontrarão problemas crescentes com a contornar Bianconeri e ver os corredores certos doentes. O jogo puxa dessa maneira, sem soltas, até o fim. Nápoles começa novamente por uma oportunidade desnecessária, com Udines, que é confirmado que é uma equipe robusta e difícil que derrota para todos, incluindo líderes.

Reprodução reservada © Copyright ANSA