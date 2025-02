Serie A: Nenhuma escape de Nápoles, Roma agarra o mesmo na recuperação

Roma-Napoli 1-1 Em Olimpico em adiamento na noite de domingo 23. Dia da Serie e

Roma-Napoli 1-1 – Al 90 ‘+2 Angelino Atrai para a direita de Giallorossi Saelemaekers, coloca uma bola macia na área, a bola termina em Angelin, que chuta o pescoço externo na coluna distante e desliza Meret.

Roma-Napoli 0-1 – Al 29 ‘ Spinazzola Isso leva à vantagem da napolitânia. Juan Jesus começa a Spinazzol na pista esquerda, o exterior chega em frente a Swylar e o fraude com um saguão suave.

“Se alguém me pedisse para sair, eu o acompanharia ao aeroporto. Ninguém quer deixar Roma, todo mundo está bem, eu juro ”. Claudio Ranieri disse que Dazn após 1-1 contra Napoli. A análise do jogo e por que, de muitas mudanças no início da corrida de Ranieri, explicou: “Jogamos na noite de quinta -feira, não pude dar a mesma coisa. Todos eles ”. Para aqueles que perguntam a ele qual será o objetivo de Roma agora, eles responderam: “Nosso foco começou após o jogo e tentou melhorá -lo. Prometo que eu apenas me comprometi ”. Ranieri termina falando sobre o desafio de quarta -feira na Copa Italiana contra o Milão: “Estamos enfrentando um time cheio de talentos, que sabemos o que pode fazer, iremos lá para fazer nosso jogo. Isso ganha o melhor ”.

“Em Roma, é equilibrado e vê sua satisfação em se equilibrar contra nós, ou seja, estamos fazendo algo importante que temos medo”. Antonio Conte, técnico de Napoly em Dazn disse isso. “Se eles me dissessem que faríamos sete pontos contra Atalantus, Juventus e Roma, eu não gostaria apenas de dar uma assinatura, mas muito – acrescentou -. E novamente: “Quando você toca, talvez não perceba, ouvi dizer que Gianluca Mancini disse que eles tinham muitas oportunidades, talvez ele tenha visto um jogo diferente ou entrou”. No final, a piada no mercado ainda está aberta: “Crie instabilidade e mal podemos esperar para terminar”.

Durante a recuperação, o Milão Inter restaurou em Derby e restaurou os ciganos em Olimpico durante a recuperação. Um por um em San Siro e o mesmo resultado na capital da corrida de Scudetto que permanece inalterada, enquanto o arrependimento de Antonio Conte aumenta na liderança contra o giallorossim por mais de noventa minutos, graças a objetivos que foram recuperados daquele que foi recuperado de O alvo que foi recuperado daquele recuperado daquele que foi obtido do objetivo que foi recuperado por Angelino em extradime. A marcha, que parecia imparável de Napoli, parará em Roma, porque depois de derrotar Aalant e Juventus, Lukaku e seus companheiros Giallorossi pararam. Por outro lado, Olimpico é confirmado como uma fortaleza inexpugnável, ou quase, com Ranieri, que preparou, está tentando surpreender Conte. De fato, há seis mudanças em comparação com a formação de quinta -feira na Europa. Fora de Hummels, Paredes, Saelemaekers, Dybala, Pellegrini e Dovbyk, dentro de Renscch, Cristante, Pisilli, Soul, El Sharawy e Shomurodov. O módulo também é diferente porque tem medo de quatro contra o Napoli Trident, composto por Politano, Lukaku e Nerres. Entre as linhas azuis também recuperaram um bom dia, mas apenas para o banco e, portanto, no campo Juan Jesus, que não se arrepende de um colega.

De seus pés nasceu por 1 a 0 Napoli por 29 minutos, para um gol que leva toda a assinatura do primeiro, porque a introdução na profundidade dos brasileiros está na corrida de Spinazzola, que fica atrás de Mancini como ritmos do lobby Swylar para a vantagem . A rede foi gerenciada com o duplo apito da equipe de Conte capaz de reduzir o ritmo após um começo muito forte, especialmente na fase urgente. No entanto, uma oportunidade, até o final, tinha apenas dois e não muito clara: a primeira com o tiro estrangulado de Lukaku, enquanto o segundo com McTominay. Os Roma são bem apresentados e usam jogadores de pé disponíveis para começar de novo no contra -ataque, mas nos últimos metros, a qualidade da qualidade nunca está preocupada com Meret, não com a cabeça dos Nicheks alguns segundos do final do primeiro tempo. E assim a primeira desatenção passará por 1-0 e força Ranieri a mudar, não no intervalo, mas brevemente por ocasião de Napoli no eixo Anguíssio-McTominay, que terminou com um tiro alto sobre o giz escocês. El Shaarawy e Koné estão sendo lançados, os segundos avisos e também alertaram (outra corrida com Veneza pula), dentro de Saelemaekers e Paredes. Um pouco mais tarde, Dovbyk para Cristante também faz sua entrada, mas o perigo de que a Roma cria todos vem de um chute livre com Paredes. E se o primeiro der apenas a ilusão do objetivo, o segundo termina no poste. A madeira também levará Napoli, embora impedido, porque, do futebol localizado, é para puxar o Lukaku com a direita, mas o desvio da bola suja de Rensch para as partições.

Nos últimos minutos, Ranieri foi jogado por tudo com o Dybal Card, enquanto Conte remove Lukaku, apito, para Simeone. Como no Milan Derby, no entanto, é uma recuperação que dá outras emoções com Giallorossi forçado, que termina o alvo como 92 ‘graças ao objetivo de Angelino de ajudar Saelemaers. Assim, em um apito triplo, Roma é Roma e a amargura de Nápoles, apesar de 54 pontos no ranking, o que faz com que a segunda melhor partida Conte como treinador. Melhor, depois de 23 dias, ele fez isso apenas com a Juventus na temporada 2013-14 e o ano terminou com Scudett. O mesmo objetivo em que os fãs napolitanos, visando coros romanistas com discriminação territorial e provocados na forma de banners depois de se tornarem Roccaraso no fim de semana passado. Mas isso é outra história.

