Série A: No campo de Turim-Milan 2-1 Direct and Photos

No campo de Turim-Milan 2-1, direto e fotográfico

Turim-Milan 2-1 a 76 ‘! Rede de gineite Gvidas! A Sanatria derrotou rapidamente a punição vertical para o número 66 que chuta o acidente e Buca Maignan no segundo post.

Torino-Milan 1-1 al 74 ‘! Rete o Tijjani se reúne! Sottil sai para a esquerda e caminha no meio no meio no meio, Walukiewicz bate, mas deixa a bola na região holandesa que derrotou Milinkovic-Savic do acidente.

Pulisic não tem um chute de penalidade no show de 32 minutos e Milinkovic-Savic. O americano excede a conclusão, mas o goleiro das granadas sensoriais e dos blocos duas vezes.

TURIN-MILAN 1-0 AS 5 ‘! Alvo Malicka Thiaw! A profunda abertura de Pedersen para Sanabry, coberta pelo zagueiro de Milão. Maignan sai de sua área e adia, mas bate em Thiaw e a bola termina no gol.

