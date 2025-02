Serie A: No Como-juventus 0-1 Live and Photo Field

No campo de AS-JUVENTUS 0-1 direto para uma partida que abre o 24º dia da Série e

Como juventude 0-1 al 34 ‘! Relevante di Randal Bike Muani! Ele perde a bola no campo intermediário por pouco, envolve a roda muani, irrelevante e muito boa em puxar a força abaixo da partição que derrotou o Buutez.

Ao vivo

Thiago Motta



Vigília

“Vlahovice e Bike Muani são dois jogadores de nível superior, independentemente do papel que desempenham: eles poderão jogar juntos ou um começo e o outro assumirá, mas veremos o jogo no jogo porque a coisa mais importante, Porque o mais importante é coletivo “: O treinador da Juventus, Thiago Motta, explica o dualismo entre sérvio e francês na Juventus ataque. “Dusan sempre teve uma abordagem perfeita, embora não tivesse jogado – ele diz, na véspera do desafio do desafio com Como, um treinador do bombardeiro ex -fiorentina, nas últimas raças do ex -PSG – e sempre treinado bem, bem, Aceitando opções: estamos falando de coletivos e não indivíduos que eles conhecem nossa filosofia e funcionam muito bem. ”

Agência ANSA Agência ANSA Juventus, Motta: “Orgulhoso no mercado, concentraremos objetivos” “Como se fortaleceu, é necessário um ótimo jogo”



“A história da Juventus é incrível, mas tentamos lutar contra quem vem jogar contra nós. Então Cesc Fabregas, Técnico Como, na véspera da partida contra a Juventus. “Ele é uma equipe poderosa como treinador que tem ótimas idéias. Quando analiso outras equipes, sempre olho para o que eles estavam fazendo com a Juventus para entender se eu poderia pegar alguns detalhes do lema Thiago. Todos os treinadores são “ladrões de idéias” e ele é um treinador que mostra coisas muito interessantes. É por isso que também será um desafio tático contra Bianconeri: “Muito está mudando, mas também devemos pensar em nós. , mas pode ser mais detalhado uma hora antes, quando você vê uma formação contraditória ”.

Cesc fàbregas



O mercado trouxe muitos rostos novos para o tribunal: “É um desafio muito importante para mim: levamos os jogadores que achamos que estão prontos para jogar como queremos. Somos um grupo forte, talentoso e qualidade. No futebol, os jogos vencerão nos últimos 30 minutos, e aqueles que às vezes entram são mais importantes do que aqueles que começaram ”. Entre os recém -chegados, uma das itens acima traz para várias expectativas: “Dele acredita que ainda somos o jogador que apreciamos no passado. Ele sente o poder e o desejo de retornar. Ele tem um incêndio por dentro, acho que um jogador pode voltar, mas não estamos pressionando ele ”.

Agência ANSA Agência ANSA Motta: “Feliz por eu mudar, mas em Como estará fora”

‘Assim como Bremer, Cabal e Kalulu também estarão faltando “

O final do mercado de janeiro retornou à série e conforto profundamente renovado. O O técnico Cesc Fabregas anunciou a chegada de novos jogadores, e assim foi. A primeira chamada para salvar Larian está agora se mudando da Juventus em uma sanção preliminar à noite para Sinigaglia. Contra Bianconeri, a lista de lesões ainda é longa: Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Dele Alli e Alessandro Gabrielloni, aos quais são adicionados novos Mërgim Vojvoda e Ivan Azon. Em vez disso, Ignace van der Breatto recuperará quem não iniciará o proprietário, mas estará disponível para um jogo. A concorrência no ataque aumentou: contra Bianconeri Fabregas deve novamente preferir Patrick Cutrone desde o primeiro minuto, mas a idéia de falsa 9 já é vista contra a Atalant para remover os pontos de link na parte de trás de Thiago Mott, não é excluída.

Reprodução reservada © Copyright ANSA