Série A: Parma — Roma 0-1 Direct and Photos

Rede Parma-Rome 0-1 Soule. A punição para os ciganos da borda derrotou Soule do acidente e da bola que escorregou sob a barra transversal a um passo do cruzamento.

Fabio Pecchia, Parma Technik



Tente adiar a controvérsia com a UEFA de lado e tente não pensar apenas na Europa nos próximos noventa minutos, concentrando -se no desafio de Parma: é o objetivo de Roma e Claudio Ranieri em relação ao campeonato. Porque é verdade que na próxima quinta -feira em Olimpico contra o porto será uma espécie de final, mas Giallorossi não pode deixar a série e se eles querem continuar correndo para o quarto lugar. No entanto, a terceira jornada consecutiva em sete dias força o treinador a fazer os cálculos. E se Dybal não for convocado para o ritmo de trauma no joelho esquerdo remediado na quinta -feira, outro excluído é Christian para desqualificação. Todo mundo está lá, incluindo Plilli e Saelemaekers, ambos não são na melhor das hipóteses, mas ainda estão disponíveis.

Será Baldanzi, bem como em Otto, o que seria crucial para a Liga Europeia. Na dúvida de Pellegrini, votar com Klá, enquanto Convbyk deve deixar a sala, pelo menos desde o início, para Shomurod. Os Paredes se encontrarão no meio do campo (ao qual Gourna-Douath poderia estar associado) e Hummels para a defesa, apesar de jogar descalço desde o início. Nas mesmas bandas à direita e uma entre Angelin e El Shaarawy à esquerda, o último também está se aproximando da renovação automática do contrato em 30 de junho. De fato, existe a possibilidade de atingir certos objetivos (aparições), que o “faraó” alcançará uma extensão até 2026, sem precisar ser tratada. Mas no momento, em Trigoria, ninguém quer pensar em tópicos que não estão em campo. Porque o primeiro parma e acima de tudo o porto significará o futuro próximo de Roma. “Ranieri e eu estamos no caminho certo”, jura El Shaarawy, e os números lhe dão uma peça, mas agora é necessária outra confirmação nos próximos 180 minutos. Começando com Parma.

