Série A: Roma-Gênova 3-1

A lei do Olímpico continua em vigor e a Roma, entre os amistosos com Ranieri no banco, não conhece a derrota e também venceu o Gênova.

A única derrota continua sendo a contra a Atalanta, depois apenas as vitórias, incluindo a contra o Grifone, que veio por 3 a 1 graças aos gols de Dovbyk, El Shaarawy (em sua 300ª partida pelos Giallorossi) e um gol contra de Leali. Mas o primeiro tempo passou devagar, houve crises, foram poucas, o que deu gol aos dois times de cada lado. A Roma abriu com Dovbyk, no lugar certo e na hora certa, depois de Leali ter negado o remate à queima-roupa de Pellegrini. É o segundo golo consecutivo do ucraniano em 2025 após a grande penalidade em Bolonha, sétimo neste campeonato e décimo primeiro no total, se incluirmos a Taça de Itália e a Liga Europa.

No entanto, a vantagem, como há sete dias em Dall’Ara, durou pouco, já que pouco depois os Giallorossi caíram no escanteio de Miretti para o voleio de Masini e fizeram o 1 a 1 em sua estreia como titular na Série A, graças à também má marcação. de Pelegrini. O placar estava empatado no intervalo e com mais alguns choques além do travessão de Dybal na cobrança de falta para um grito apenas abafado. Já no segundo tempo não vemos mais Pellegrini, ele inicialmente preferiu Pisilli para confirmar o mesmo onze para os jogos contra Lazio e Bologna. El Shaarawy entrou no lugar do capitão dos Giallorossi, enquanto Vieira aproveitou a primeira vaga após meia hora devido à lesão de Bani, colocando Sabelli no seu lugar. E foi o próprio zagueiro rossoblu o protagonista do toque de braços que Zufferli não sancionou, protestou a Roma, mas o VAR não chamou o árbitro e a ação continuou e os Giallorossi empataram em 2 a 1 graças a Elo. Gol de Shaarawy em apoio a Dybala, que ainda comemora 100 jogos pelos Giallorossi. O nocaute veio então com um gol contra de Leali após ação individual de Koné, capaz de dividir a defesa rossoblù em duas.

Assim, ao apito final, o Olimpico volta a alegrar-se com a candidatura à Europa, começando na sua horta, e agora à espera de curar o enjoo de viagem nos próximos dois jogos frente ao AZ Alkmaar e à Udinese. Agradecimentos finais ao futuro treinador, porém, porque se Ranieri deixa claro que deixará de treinar no final da temporada (“é hora de dizer basta”), por outro lado, renova o compromisso do clube “de procurar um perfil que devolverá a Roma à elite do futebol nacional e internacional”. Ghisolfi, que volta a nomear Ranieri em tom de brincadeira, não pede desculpas por evitar uma entrada pública no assunto. “Não quero falar de nomes – diz o técnico francês – só estou falando de Ranieri e talvez o convençamos (risos, nota do editor)”. Uma simples piada que esconde os reais objetivos dos Giallorossi.

NOTÍCIAS



Formação



ROMA (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Hummels, Ndicka – Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino – Dybala, Pellegrini – Dovbyk.

GENOVA (4-3-3): Leali – De Winter, Bani, Vasquez, Martin – Frendrup, Masini, Thorsby – Zanoli, Pinamonti, Miretti. Formação

Reprodução reservada © Copyright ANSA