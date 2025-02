Serie A: Rome-monza 2-0 Direct and Photos

No campo de Roma-mononza 2-0 Direto

As pérolas calmantes de Dybala, que promoveram a eliminação do porto na Liga Europeia, Ranieri Roma quer continuar a se aproximar da área européia e está procurando o décimo resultado útil para adiar o olimpico com monza fanalino di coda, que novamente -Sitting no ninho.

Formação



Monza (3-4-2-1): Turati-Brasson, Lekovic, Carboni-Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos-Ciurria, Dany Mota-Ganvoula.

Roma (3-4-2-1): Svilar-Mancini, Hummels, Nichea-Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Angeliño-Baldanzi, Soul-Shomurodov.

