Serie A: Sem Escape Nápoles, Roma agarra o mesmo em recuperação

Roma-Napoli 1-1 – Al 90 ‘+2 Angelino Atrai para a direita de Giallorossi Saelemaekers, coloca uma bola macia na área, a bola termina em Angelin, que chuta o pescoço externo na coluna distante e desliza Meret.

Roma-Napoli 0-1 – Al 29 ‘ Spinazzola Isso leva à vantagem da napolitânia. Juan Jesus começa a Spinazzol na pista esquerda, o exterior chega em frente a Swylar e o fraude com um saguão suave.

Durante a recuperação, o Milão Inter restaurou em Derby e restaurou os ciganos em Olimpico durante a recuperação. Um por um em San Siro e o mesmo resultado na capital da corrida de Scudetto que permanece inalterada, enquanto o arrependimento de Antonio Conte aumenta na liderança contra o giallorossim por mais de noventa minutos, graças a objetivos que foram recuperados daquele que foi recuperado de O alvo que foi recuperado daquele recuperado daquele que foi obtido do objetivo que foi recuperado por Angelino em extradime. A marcha, que parecia imparável de Napoli, parará em Roma, porque depois de derrotar Aalant e Juventus, Lukaku e seus companheiros Giallorossi pararam. Por outro lado, Olimpico é confirmado como uma fortaleza inexpugnável, ou quase, com Ranieri, que preparou, está tentando surpreender Conte. De fato, há seis mudanças em comparação com a formação de quinta -feira na Europa. Fora de Hummels, Paredes, Saelemaekers, Dybala, Pellegrini e Dovbyk, dentro de Renscch, Cristante, Pisilli, Soul, El Sharawy e Shomurodov. O módulo também é diferente porque tem medo de quatro contra o Napoli Trident, composto por Politano, Lukaku e Nerres. Entre as linhas azuis também recuperaram um bom dia, mas apenas para o banco e, portanto, no campo Juan Jesus, que não se arrepende de um colega.

De seus pés nasceu por 1 a 0 Napoli por 29 minutos, para um gol que leva toda a assinatura do primeiro, porque a introdução na profundidade dos brasileiros está na corrida de Spinazzola, que fica atrás de Mancini como ritmos do lobby Swylar para a vantagem . A rede foi gerenciada com o duplo apito da equipe de Conte capaz de reduzir o ritmo após um começo muito forte, especialmente na fase urgente. No entanto, uma oportunidade, até o final, tinha apenas dois e não muito clara: a primeira com o tiro estrangulado de Lukaku, enquanto o segundo com McTominay. Os Roma são bem apresentados e usam jogadores de pé disponíveis para começar de novo no contra -ataque, mas nos últimos metros, a qualidade da qualidade nunca está preocupada com Meret, não com a cabeça dos Nicheks alguns segundos do final do primeiro tempo. E assim a primeira desatenção passará por 1-0 e força Ranieri a mudar, não no intervalo, mas brevemente por ocasião de Napoli no eixo Anguíssio-McTominay, que terminou com um tiro alto sobre o giz escocês. El Shaarawy e Koné estão sendo lançados, os segundos avisos e também alertaram (outra corrida com Veneza pula), dentro de Saelemaekers e Paredes. Um pouco mais tarde, Dovbyk para Cristante também faz sua entrada, mas o perigo de que a Roma cria todos vem de um chute livre com Paredes. E se o primeiro der apenas a ilusão do objetivo, o segundo termina no poste. A madeira também levará Napoli, embora impedido, porque, do futebol localizado, é para puxar o Lukaku com a direita, mas o desvio da bola suja de Rensch para as partições.

Nos últimos minutos, Ranieri foi jogado por tudo com o Dybal Card, enquanto Conte remove Lukaku, apito, para Simeone. Como no Milan Derby, no entanto, é uma recuperação que dá outras emoções com Giallorossi forçado, que termina o alvo como 92 ‘graças ao objetivo de Angelino de ajudar Saelemaers. Assim, em um apito triplo, Roma é Roma e a amargura de Nápoles, apesar de 54 pontos no ranking, o que faz com que a segunda melhor partida Conte como treinador. Melhor, depois de 23 dias, ele fez isso apenas com a Juventus na temporada 2013-14 e o ano terminou com Scudett. O mesmo objetivo em que os fãs napolitanos, visando coros romanistas com discriminação territorial e provocados na forma de banners depois de se tornarem Roccaraso no fim de semana passado. Mas isso é outra história.

