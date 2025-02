Série A: Turim-GenOa 0-0 Direct and Photos

TURIN-GENOA 0-0 DIRECT

“Cairo liberta o touro”: este é o texto de uma faixa publicada por um fã de Gênova nos arredores da Filadélfia, um centro de esportes onde uma equipe liderada por um técnico Paolo Vanoli treina diariamente. Entre os fãs de Rossobl e Granadas está a geminação histórica, então os apoiadores da Ligúria do Norte queriam mostrar seu apoio no protesto contínuo contra o clube número um via Viotti.

Formação



Torino (4-2-3-1): Milinkovic -Savic – Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa – Ricci, Tameze – Lazaro, Vlasic, Karamoh – Adams. Todos. Vanoli.

Gênova (4-3-3): Leali – Sabelli, Morning, Vasquez, Martin – Thorsby, Badelj, Frendrup – Vitinha, Pinamonti, Miretti. Todos.

