Série A: Udinese-Venezia 2-2, Monza-Verona 0-1

Udinese-venezia 3-2 Dirigir

3-2 a 84 ‘! Bom Bravo Solanilla!

2-2 AL 78 ‘! Tudo é igual ao blues, Gytkjaer desenha! Atravesse da direita, a bola estendida de Candé, que volta para o primeiro post e encontra a cópia vencedora de Christian Gytkjaer. Os últimos minutos da partida que quem gosta de Fiablana pegou Veneza.

2-1 a 64 ‘! Alvo do tornozelo de Nicoplasi! Veneza diminui as distâncias, faz com que o tornozelo de Hans Nicussi! Uma equipe convidada que meia distância com um pincel de 25 metros -metros de metro que escolhe uma solução direta na meta como um futebol localizado derrotando o SAVA.

2-0 a 52 ‘! Alvo lovirc! Dupling dupla imediata, uma rede assinada por Sandi Lovric! O evento que começa a deixar a área do oponente, Traversone na quarta -feira do disco, onde Joronen está tentando intervir, mas é defendido por seu zagueiro, um amor de um amor que chuta enquanto corre e amplia a rede.

1-0 a 47 ‘! Metas da Lucca!. Udines o desbloqueará no minuto 47 ‘, a assinatura é a assinatura de Lorenzo Lucca! Desde o desenvolvimento da cruz realizada por um amigo ao longo da esquerda, Joronen não atinge perfeitamente e a trajetória de Piomba Lucca, que com a bomba enlouqueceu e assinou a vantagem. Os Udines avançam no início desta recuperação, a assistência de Hassane Kamar.

MONZA-VERONA 0-1 Dirigir

0-1 al 13 ‘! Autor Di Lekovic! O protagonista alemão Serdar ainda escapa à direita e converge a travessia para o centro para Mosqurar. Lekovic, em um esforço para prever o oponente, desliza a bola no fundo da bolsa!

