Série promocional Superindo de 13 a 16 de janeiro: prepare-se para procurar óleo de cozinha com preço superbaixo

Jacarta – À medida que entramos no meio do mês, as despesas serão cada vez mais avassaladoras. Por isso, é importante administrarmos o fluxo de despesas para que o restante do salário dure até o final do mês.

Um truque para ser econômico é aproveitar uma série de promoções ou descontos existentes. Aproximando-se do Ano Novo Chinês, um dos supermercados mais famosos, o Superindo oferece promoções durante a semana, de 13 a 16 de janeiro de 2025. O que são? A seguir está um resumo citado no site oficial do supermercado.

Frutas, legumes e guarnições.

Existem vários descontos que variam de 15 a 30 por cento.

– As laranjas Medan custam IDR 2.790 por 100 gramas.

– Frangos machos de IDR 44.500 por peça a IDR 35.900 por peça

– Pombo preto de IDR 10.920 a 7.990 por 100 gramas.

– Maçãs de IDR 6.750 por 100 gramas a IDR 4.750 por 100 gramas.

– Brócolis de IDR 6.995 por 100 gramas a IDR 4.890 por 100 gramas.

– Carne Sengkel de IDR 15.390 a IDR 12.590 por 100 gramas.

necessidades de cozinha

– Garrafa de 2 litros de óleo de cozinha tropical, de IDR 40.390 a IDR 38.390

– Então detergente Klin de IDR 30.190 a IDR 22.900 por saca. Detergente Rinso de IDR 27.690 a IDR 19.900

– Máquina de lavar louça econômica de IDR 8.690 a IDR 6.500

– Recarga de gel de banho Dove de IDR 32.890 a IDR 21.900. Body Wash Lux de IDR 24.690 a IDR 16.790.

– Compre 3 macarrão frito Indomie, macarrão instantâneo cakalang, milkshake bandung, gentong empal e fogos de artifício picantes rawon por IDR 2.900 no máximo 4 krt.

– Saco de molho de soja doce ABC de IDR 26.190 a IDR 19.500

Necessidades do bebê

Pampers Mamy Poko Xtra seca de IDR 97.990 a IDR 71.900. Sweety Dry Xpert de IDR 54.990 a IDR 47.500. Calças Fraldas Riti Baby de IDR 61.290 a IDR 40.900.