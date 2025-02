Sério, acessos da OCDE, a Indonésia mostra um compromisso anti -liberação de realizar transparência e economia justa

VIVA -Ndonésia está fortemente comprometida com a luta contra o suborno e se junta aos membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para alcançar melhores políticas. O governo tem uma adesão da OCDE como uma transformação estratégica que levará à Indonésia a um nível mais alto na governança, economia e relações internacionais.

Leia também: Encontro com Kadin, presidente da UE-Asan, incentivando as negociações da IEU CEPA em breve

“Esperamos que, ao entrar na OCDE, possamos desenvolver uma política melhor para uma vida melhor. Portanto, a política que adotamos é global, e isso é para o benefício da comunidade”, disse o ministro coordenador da economia da Airlanga Hartarto, Quem também é o presidente da equipe nacional da OCDE no workshop e na discussão técnica que apóia a Indonésia em subsgia estrangeira de Fightong: rumo à adesão à convenção anti-subsessor da OCDE em Yakarta, segunda-feira (10/02). A atividade também participou praticamente da diretora da OCDE, Nicole Pino.

Atualmente, o processo de acesso está entrando no estágio de preparação de 32 capítulos do documento inicial do memorando, que é uma avaliação da conformidade regulatória indonésia de 239 instrumentos legais da OCDE. O processo é realizado por cada campo de acordo com o Comitê da OCDE, incluindo o setor anticorrupção que é coordenado pela Comissão de Erronsment de Corrupção (KPK) e pela Polícia Nacional da Indonésia (POLRI).

Leia também: Cooperativa da UE-ABC, Kadin Galing Potencial comercial de investimento em vários setores do setor industrial europeu da Ri-Indonesiano

“Então, como fazer regulamentos sobre documentos legais em nós e naqueles na OCDE. Portanto, alguns países levam mais tempo. No entanto, temos um movimento que fizemos ontem, a saber, a lei do Omnibus. Então, existem duas maneiras, um RATIFICAÇÃO, DOIS FAZENDO UMA LEI OMNIBUSO DE COISAS QUE SÃO CONSIDERADAS IMPORTANTES.

Além disso, na ocasião, o ministro da Coordenação Airlangga também apreciou o apoio de todos os países da OCDE para a participação da Indonésia na Força -Tarefa de Ação Financeira (GAFI), que se tornou um dos pilares influentes do acordo multilateral. O ministro de Menko Airlangga também disse que a própria Indonésia aplicou a visão da Indonésia emas, tornando -se um dos países que tem uma economia grande.

Leia também: A economia nacional permanece sólida ao longo de 2024, coordenando o ministro de Airlangga: o PIB per capita da Indonésia aumentou

“Na verdade, PPP, paridade do poder de compra hoje, do relatório apresentado pelo FMI, a Indonésia foi realmente incluída nos dez primeiros, a saber, o número de Indonésia

8. Com base no relatório do FMI, com base no PPP, a Indonésia possui uma economia de US $ 4,8 bilhões. Se, de fato, é baseado no G20, ainda estamos na 16ª posição com base no PIB, que no ano passado, graças a Deus, abordamos o PIB per capita de US $ 5.000 e, é claro, esperamos que possamos aumentar em 2030 acima de US $ 12.000. Com nosso PPP acima de outros países, e isso geralmente é três vezes. Então, de fato, estamos US $ 4,8 bilhões. Portanto, é verdade que a Indonésia está em um dos radares que serão incluídos na adesão da OCDE “, disse o ministro da coordenação Airlangga.

Então, relacionado ao workshop, o ministro da Coordenação do Airlangga apreciou o KPK e a iniciativa da embaixada japonesa para apoiar a atividade e como um compromisso de combater a corrupção, especialmente o suborno estrangeiro, para apoiar o processo de adesão da Indonésia na OCDE. Menko Airlangga espera que a atividade do workshop seja um impulso para o compromisso de desenvolver uma integridade mais limpa e transparente, em relação à Indonésia Gold. Menko Airlangga também espera que o presidente da KPK, Setyo Budiyanto, juntamente com as fileiras e ministros coordenados por direitos jurídicos, humanos, imigração e correctoridades, Yusril Ihza Mahendra e as linhas estão nos setores da transparência e da economia justa.

Então, relacionado ao apoio da embaixada japonesa que eles vêem tanto na participação. Um membro da OCDE.

“Sou grato porque esse foi um dos começos, de acordo com os japoneses, ambos eram o pilar mais difícil, não apenas para a Indonésia, mas que ambos Masaki Yasushi disse que o Japão sentiu que era difícil. Portanto, fazemos isso antes.

Além disso, o ministro da coordenação da Airlangga disse que, com a OCDE, o governo espera que a economia continue aumentando de acordo com a direção do presidente do subánto de Reponesia Pabowo, que atinge 8%, um dos quais está sob investimento.

“Ao ter um bom clima de investimento, não apenas nacional, mas internacional, esperamos que o investimento possa aumentar na Indonésia. Especialmente com a incerteza global por dia, então, é claro, devemos fortalecer nossos amigos na Ásia -Pacífico, incluindo ASEAN, Japão e Japão e Várias cooperação que fazemos nos países da ASEAN.

Também presente na ocasião incluiu o embaixador japonês na Indonésia Masaki Yasushi, secretário do Ministério da Economia Susiwijono Moegiarso, deputado para coordenar coordenar cooperação econômica e investimento da Ministério da Economia da Economia Edi Prio Pambudi, Deputado Assistente da Cooperação Econômica Econômica Multilateral da Ministério do Ministério do Ministério da Economia do Ministério Ferry Ardiyanto e representantes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).