Serviço de streaming meio grávida e data de lançamento

Ele um pouco grávida Netflix data de lançamento da transmissão é altamente aguardado e os espectadores estão se perguntando quando poderão começar a transmitir o filme. O drama romântico acompanha a jornada de Lainy, que desenvolve sentimentos de ciúmes ao descobrir que sua melhor amiga está grávida. Como resultado, ele acaba usando uma barriga falsa.

Veja quando o filme vai estrear e em qual plataforma de streaming ele vai estrear.

A data de lançamento do streaming de Kinda Pregnant é 5 de fevereiro de 2025.

O filme acompanha uma interessante história sobre o ciúme de uma mulher excêntrica que a leva a fazer algo impensável. Lainy planejava se estabelecer e constituir família, mas as coisas acabam desmoronando. Ela fica com tanto ciúme da gravidez da melhor amiga que coloca uma barriga falsa. Porém, as coisas tomam um rumo diferente quando ele acaba encontrando o amor. Mesmo que a barriga seja falsa, Lainy tem que lidar com a verdadeira luta de revelá-la ao seu interesse amoroso.

O filme é dirigido por Tyler Spindel, com Julie Paiva e Amy Schumer escrevendo o roteiro. O elenco de estrelas do filme apresenta Schumer como Lainy, junto com Jillian Bell, Will Forte, Damon Wayans Jr., Brianne Howey, Alex Moffat e muitos outros em papéis importantes.

Em qual serviço de streaming Kinda Pregnant será lançado?

Kinda Pregnant estará disponível para transmissão na Netflix.

A Netflix é uma plataforma global de streaming conhecida por apresentar filmes e séries de todos os gêneros. Isso inclui Stranger Things, Dark, Squid Game, Sacred Games, Handmaid’s Tale e muitos outros.

Os atuais assinantes da Netflix poderão assistir ao filme quando ele for ao ar.

A sinopse oficial de Kinda Pregnant diz:

“Com ciúmes da gravidez de sua melhor amiga, Lainy começa a usar uma barriga falsa de grávida e acidentalmente conhece o homem dos seus sonhos.”