Serviço Secreto encerra oficialmente proteção de Jimmy Carter após enterro

O Serviço Secreto está oficialmente encerrando a proteção do ex-presidente Jimmy Carter, que, segundo a agência, tem a distinção de ser o seu protegido mais antigo.

A agência federal de aplicação da lei parou de proteger Carter a partir de sexta-feira, disse o Serviço Secreto.

“Foi uma honra e um privilégio servir o ex-presidente Jimmy Carter”, disse o Serviço Secreto em comunicado ao ITK.

Carter morreu no mês passado aos 100 anos.

O Serviço Secreto protegeu Carter por mais de 48 anos depois que ele se tornou candidato presidencial pela primeira vez na corrida à Casa Branca em 1976.

Carter, disse o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, em um comunicado primeiro.relatado porNBC News, teve “uma impressão duradoura em todos os membros do Serviço Secreto, mas especialmente nos seus membros, que foram inspirados pelo seu serviço público, pela sua compaixão e pela sua incrível dedicação à humanidade”.

agentes do serviço secretoforam vistospassando por um carro funerário no início desta semana carregando o caixão de Carter antes do funeral dos 39opresidente quinta-feira em Washington.

O ex-presidente foi enterrado em Plains, na Geórgia, ao lado de sua falecida esposa, a ex-primeira-dama Rosalynn Carter.

