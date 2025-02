Serviços expostos contra você: “cartões reservados extensos”

Dependerá do promotor de Perugia Raffaele Cantone para avaliar se seu colega de Roma, Francesco Lo Voli, violou a lei ao expandir o documento dedicado do ISI. De fato, a denúncia apresentada pelo DIS chegou à tabela de canoton, um departamento que coordena as agências de notícias.

O próximo passo em um conflito cada vez mais aquecido entre o governo e Teghe, enquanto no mesmo dia, o conselheiro independente do CSM, Andrea Mirenda, pediu para abrir a prática à proteção de Lo Voi, que seria “insignificante” primeiro -ministro Giorgia Meloni . O promotor de Roma em monumentos, portanto, depois de se registrar no Registro de Primeiro Ministro suspeito, com base no deputado Alfredo Mantovano, delegou o poder da segurança da República e, portanto, responsável pela inteligência, e ministros Carlo Nordio, e, portanto, um Matteo Plantidedosi, para o caso Almasri. Um ato formal de “devido” ou “procurado”, dependendo das visões opostas. Como hoje.

O caso é o caso de Gaetano Caputi, o chefe do gabinete de Meloni, que no ano passado tem uma queixa para os promotores depois de alguns artigos sobre seus assuntos publicados no jornal amanhã. Existe um procedimento para a Revelation Secret – Maurizio Arcuri como promotor do arquivo – e os investigadores em suas investigações encontraram três abordagens para a conta Caputi operada em 2023 agentes da AISI no banco de dados de pontos tributários da agência. Em junho passado, você escreve o diretor da DIS, Elisabetta Belloni para pedir os nomes dos agentes e o motivo do acesso. A resposta ocorre um mês depois, na forma de um documento de dez páginas assinadas pelo Diretor de ISI, Bruno Valensis e classificado com a qualificação “Reservada”, descrevendo o trabalho 007 em três investigações organizadas no funcionário. No entanto, este documento é acusado do promotor iluminado pelos advogados dos jornalistas de amanhã. As informações reservadas são, portanto, publicadas em jornais. De acordo com o DIS, de acordo com DIS, o artigo 42 parágrafo 8 da Lei 124 de 2007, que diz: “Se a autoridade judicial ordenar o desempenho de documentos classificados que não são contra os segredos do estado, os documentos são entregues à autoridade judicial do requerente que Cuida de sua proteção no caminho, que eles se casam com sua intimidade e garantem o direito das partes no procedimento de segui -lo sem obter uma cópia. “Mostre, sem extração de uma cópia”. Enquanto todo o documento foi publicado em um jornal que tinha uma cópia. Agora, Disassse se voltou para o promotor em Perugia, competente por investigar os juízes da capital para ver se a lei foi violada.

A história, se aprendermos, quebraria a confiança na inteligência no escritório do promotor romano pelo risco de que a identidade e as atividades dos serviços sejam ameaçadas pela disseminação de cartões secretados. Isso também foi discutido na última terça -feira, durante a falência do Mantuan com a Copasir, que será ouvida da mesma forma que você durante este mês, que a iniciativa disciplinar também poderá ser lançada pela Nordio, enviando inspetores e uma classificação de CSM. Enquanto isso, há pessoas que tomam a defesa do promotor romano. Se o CSM Center -direito pediu medidas disciplinares contra, a vereadora independente Andrea Mirenda convidou a prática para proteger o chefe do escritório do promotor após a crítica “inaceitável” do primeiro -ministro, que notou você “a mesma coisa sobre o processo de referência Matteo Salvini “. As críticas são permitidas, mas neste caso, por Mirenda, “no questionamento radical da própria função judicial” é inundada.

Mas o complexo corpo do corpo entre o promotor e o Palazzo Chigi – que começou com o caso de aeronave cancelada por suas transferências de Roma para Palermo, seguida pelo apelo do juiz – não há fim. De fato, outra queixa, enviada pelo advogado Luigi, você e o advogado Luigi Li Gotti, que assume os crimes de omissão do cargo agravante contra o juiz do caso Almasri.

