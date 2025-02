Sessão do IHSG Eu recusei 137 pontos, veja 3 ações para serem os principais vencedores

Yakarta, vivo – O índice de preços de ações compostas (CSPI) enfraqueceu 1,96 % ou 137,36 pontos no final da sessão de negociação, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. A correção fez com que o JCI caísse no nível de 6.886,86.

Sekuritas Phintntraco avaliando tecnicamente, IHSG Breaklow sob a área de 7.000 apoiar psicológico. Isso é validado a partir do indicador MACD que mostra a extensão inclinação negativa.

“Portanto, espera-se que o JCI se mova na faixa de 6.875-7.000 na segunda sessão do comércio de hoje”, escreveu Sekuritas Phintraco em sua investigação.

A diminuição foi ativada por uma diminuição significativa no setor material básico em 1,97 %. A correção também atingiu o setor financeiro em até 1,84 % e o setor industrial foi reduzido 1,64 %.

No entanto, dois setores de ações voaram com sucesso para a zona verde. O setor de saúde fortaleceu 0,66 % e o setor Primeiro consumo Alto 0,05 %.

As ações com o maior valor de transação são dominadas por grandes emissores bancários, incluindo as ações de BMRI, BBCA e BMRI. Enquanto isso, as ações mais caçadas durante a primeira metade da negociação foram as ações de Goto, MLPL e BMRI.

Os dados de Sekuritas Phintrac também mostram um impulso impressionante de preço como um vencedor principal na placa principal que inclui:

Pt kalbe fazenda tbk (klbf)

As ações da KLBF dispararam 6,61 % ou 80 pontos, para 1.290.

Pt mitra adiperkasa tbk (mapi)

As ações da MAPI seguiram um aumento de 65 pontos ou 5,46 %, para 1.255.

PT Aspiração da Indonésia Life TBK (ACES)

O aumento também atingiu as ações da ACES de 0,68 % ou 5 pontos, para 740.