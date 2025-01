Sessão IHSG I fechada plana, estoque de ITMG para TOWR excelente

Jacarta – O Índice Composto de Preços de Ações (IHSG) permaneceu inalterado ou estável até o final do primeiro pregão do mercado na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. O IHSG permaneceu preso no nível de 7.167,27.

Phintraco Sekuitas informou que o JCI subiu ligeiramente em 0,05 por cento ou 4,07 pontos. Tecnicamente, o índice tende a se movimentar. oblíquo e ficou preso em cerca de 7.219 lev.

“Portanto, a previsão é que o JCI se mova na faixa de 7.150 a 7.250 no segundo pregão de hoje”, escreveu Phintraco Sekuritas em sua pesquisa.

O movimento JCI durante a primeira sessão foi observado na faixa de 7.152-7.197. O valor da transação foi registrado em IDR 3,64 trilhões.

Embora a JCI esteja menos entusiasmada, vários sectores bolsistas registaram progressos positivos. O sector das infra-estruturas disparou 0,95 por cento, o sector da tecnologia subiu 0,60 por cento e o sector dos materiais básicos saltou 0,48 por cento.

Vários outros sectores bolsistas foram atingidos por correcções lideradas por um declínio no sector do consumo primário de 0,78 por cento. Seguiu-se uma queda de 0,36 por cento no sector financeiro e de 0,30 por cento no sector industrial.

Dados da Phintraco Sekuritas mostram que os emissores com grandes valores de transação incluem ações BRMS, BBRI e PTRO. Além disso, os emissores de ações mais visados ​​pelos investidores incluem GOTO Stock, BRMS e BUMI Stock.

Vários emissores de ações também conseguiram registrar aumentos de preços impressionantes de até 125 pontos, conforme mostrado abaixo.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)

As ações da ITMG dispararam 0,48 por cento ou 125 pontos para penetrar na zona de 26.300.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

 indofood Foto: VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

As ações do ICBP subiram 0,89 por cento ou 100 pontos, para 11.325.

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)

As ações TOWR seguiram com um aumento de 11,72 por cento ou 75 pontos para o nível 715.