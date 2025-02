Sessão JCI Eu atirei 2,11 %, as ações de MDKA para CTRA se tornaram os principais vencedores do LQ45

Jacarta, VIVA – Início brilhante para o índice de preços de ações compostas (CSPI) porque foi fortalecido no final da primeira sessão de negociação na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025. O JCI disparou 2,11 % ou 140,67 pontos em 6.779,13.

Leia também: O Bank Mandiri reaproveitará RP 1,17 bilhão de ações, a gerência revelou seu objetivo

Phintraco Sekuritas relatou que o movimento do índice foi monitorado na área de 6.658-6.785. O valor da transação publicou com sucesso até Rp 5,45 bilhões.

Tecnicamente, Sekuritas Phintraco vê estreito inclinação negativa No MACD que continua. Juntamente com o RSI estocástico que move a área geral.

Leia também: O IHSG abriu o objeto de ganância à correção, trocas da Ásia-Pacífico. Vários aumentos de Wall Street

“O IHSG tem o potencial de se fortalecer para provar o nível de 6.800-6.830 na segunda sessão de negociação de hoje. No entanto, o JCI pode sobreviver acima do nível de 6.750”, a previsão dos valores de phyntraco escritos em sua pesquisa.

https://www.youtube.com/watch?v=pkuwzq1gui

Leia também: Analista preditivo da JCI Rose Limited, PEEK 5 Recomendações para ações em potencial quando

O elegante índice também foi apoiado por um aumento na maioria da maioria do setor de ações. O setor material básico aumentou 2,84 %, o setor de energia fortaleceu 2,60 % e o setor imobiliário disparou 1,75 %.

Enquanto isso, dois setores de estoque ainda são afetados pela fina correção. O setor de saúde reduziu 0,14 % e o setor consumidor primário enfraqueceu 0,04 %.

O emissor com o maior valor de transação é dominado por grandes ações bancárias, incluindo as ações de BMRI, BBRI e BBCA. Enquanto isso, as questões são as mais caçadas pelos investidores, incluindo ações de Bumi, Dewa e Goto.

Além disso, algumas ações afetaram com sucesso um aumento significativo para entrar na fila dos principais vencedores no conselho principal da Bolsa de Valores. Essas ações incluem:

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

As ações da MDKA dispararam 11,21 % ou 185 pontos para tocar o nível de 1935.

PT Bank Mandiri (Persero) TBK (BMRI)

As ações da BMRI também foram fortalecidas em 5,37 % ou 275 pontos, para 5.400.

Desenvolvimento Ciputra TBK (CTRA)

O aumento também foi registrado com sucesso pelas ações da CTRA até 4,55 % ou 40 pontos no nível 920.