Sessões de apresentação de 29 inovadores marcam celebração do Dia Nacional das Startups 2025

Membros de uma equipe de startups apresentaram sua ideia durante o programa Udhyamotsav Investor Connect do Ministério da Educação da União nas Instituições Kumaraguru na quinta-feira. | Crédito da foto: Arranjo Especial

O programa Udhyamotsav ‘Investor Connect’, organizado conjuntamente pelas Kumaraguru Institutions e Forge Innovation & Ventures na quinta-feira, como parte do National Startup Day 2025, testemunhou sessões de pitch de 29 startups.

Painéis de especialistas presididos por líderes do setor avaliaram soluções diversas e inovadoras. Realizado sob os auspícios da Célula de Inovação do Ministério da Educação (Célula de Inovação MOE) e da AICTE, o evento visou capacitar startups em instituições académicas com oportunidades de angariação de fundos e acesso a redes de investidores.

As principais inovações incluíram o Nazizhi Micro-Pyrolyser, um avanço em tecnologia sustentável; Sistema inteligente de monitoramento do nível salino que aborda os desafios da saúde; Drones subaquáticos impressos em 3D revolucionando as aplicações marítimas; e Sight Aid-Navegação em tempo real para deficientes visuais como tecnologia assistiva para acessibilidade.

Discursando na sessão inaugural em modo virtual, TG Sitharaman, presidente do Conselho de Educação Técnica de toda a Índia, apelou à conexão de startups com investidores e recursos para promover o crescimento e acelerar inovações. O AICTE tem um sistema de promoção de startups, disse.

Abhay Jere, vice-presidente da AICTE, no seu discurso, enfatizou o incentivo à criatividade e a integração da educação para o empreendedorismo no currículo, a fim de capacitar futuros líderes para enfrentar os desafios globais.

B. Lakshmi Meera, vice-presidente e diretor de produtos, Forge Innovation and Ventures; e Ezhilarasi, diretor da Kumaraguru College of Technology, também falou.

Hetal Sonpal, CEO da GRG Gen Nxt Incubator, conduziu uma masterclass exclusiva ‘Amrit Kaal Advantage: Financiando o Futuro das Startups’, que forneceu aos participantes insights críticos sobre como garantir financiamento e expandir seus negócios.