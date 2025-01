Sete factos sobre centenas de quadros do HMI que agrediram a polícia de Mamuju, na sequência do espancamento de activistas após repreenderem funcionários no dormitório feminino

Eles são tentadores. VIVA – Centenas de quadros da Associação de Estudantes Islâmicos de Mamuju (HMI) realizaram uma manifestação em grande escala em frente à polícia de Mamuju, Sulawesi Ocidental, em 1 de Janeiro de 2024.

Esta acção foi desencadeada pelo alegado espancamento de um dos quadros do HMI por dezenas de novos agentes da polícia, que ocorreu depois de activistas terem repreendido a polícia por visitar frequentemente um dormitório feminino, tarde da noite.

A manifestação foi caótica, a multidão queimou pneus usados ​​e tentou invadir a delegacia. Policiais que estavam em guarda estrita bloquearam a multidão para evitar que a situação piorasse.

 Centenas de quadros do HMI agem perante a polícia de Mamuju após espancar ativistas

Aqui estão 7 fatos sobre centenas de quadros do HMI que agiram na Polícia de Mamuju:

1. Centenas de quadros do HMI realizam uma manifestação em frente à polícia de Mamuju

Esta ação ocorreu no dia 1º de janeiro de 2024, causada pelo suposto espancamento por policiais de um dos quadros do HMI.

A multidão queimou pneus usados ​​e tentou invadir a zona policial fortemente vigiada.

2. O início do conflito: repreensão aos policiais no dormitório feminino

O incidente começou quando vários funcionários do HMI e proprietários de dormitórios repreenderam vários policiais que frequentemente visitavam um dormitório feminino tarde da noite.

O aviso resultou em uma discussão entre HMI e a polícia.

“Isso ocorre porque se suspeita que a polícia sempre chega ao dormitório feminino fora do horário de visita”, disse o chefe do HMI Manakarra, Ansar, citado pela tvOne.

3. Gravações de vídeo como prova de supostas violações

O chefe do HMI Manakarra, Ansar, também acrescentou que havia imagens de vídeo mostrando comportamento inadequado do policial.

Isto reforça os motivos para os painéis HMI emitirem um aviso.

“Os filhos dos quadros da HMI repreenderam o proprietário do aluguer por exceder o limite de horas de hóspedes. Na verdade, foi gravado um vídeo provando que esta pessoa foi realmente imprudente”, acrescentou.

4. Espancamentos na Secretaria do HMI por dezenas de policiais

Pouco depois da altercação, um grupo de agentes da polícia alegadamente dirigiu-se ao secretariado do HMI, o que levou dezenas de novos agentes da polícia a espancar um membro do HMI.

5. O chefe da polícia regional de Sulawesi Ocidental foi diretamente ao encontro da multidão.

O caos começou a diminuir depois que o chefe da polícia regional de Sulawesi Ocidental desceu direto para receber os manifestantes.

O delegado regional da polícia garantiu que o caso será conduzido de acordo com as normas legais.

6. Exigências dos quadros do HMI: processo legal e demissão dos policiais envolvidos

A multidão do HMI exigiu a demissão e acusação dos policiais envolvidos no incidente de espancamento.

Eles instaram a que ações firmes fossem tomadas imediatamente.

7. Garantir o tratamento justo dos casos pelo Chefe da Polícia Regional de Sulawesi Ocidental

Após reunião com representantes do HMI, o Chefe da Polícia Regional de West Sulawesi enfatizou que este caso será processado de forma justa e de acordo com a lei aplicável.

“Iremos processar os novos agentes da polícia envolvidos nos espancamentos de acordo com as normas legais aplicáveis”, disse o chefe da polícia regional de Sulawesi Ocidental.

A multidão finalmente se dispersou após receber esta confirmação.