Sete moradores foram investigados pela polícia regional de Banten enquanto protestavam contra atividades de mineração que destroem o meio ambiente

Banten, VIVA – Sete residentes da aldeia de Mekarsari, distrito de Rangkasbitung, regência de Lebak, Banten, foram interrogados pela polícia regional de Banten em conexão com protestos contra atividades de mineração terrestres que foram consideradas prejudiciais ao meio ambiente. O exame será realizado por etapas, a partir de sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, com a presença de Tarmidi e Muntadir, enquanto outros cinco residentes estão agendados para a próxima semana.

Os moradores foram denunciados por empresários mineiros acusados ​​de danificar instalações mineiras e de cometer sedição.

“Segundo o proprietário da mina, houve destruição e incitamento durante a manifestação comunitária que foi considerada ilegal porque não teve autorização da polícia”, disse Bahtiar Rifai, assistente residente do LBH Muhammadiyah Banten, sexta-feira (03/01/2025) . .

 Crianças em um local de mineração terrestre em Lebak Regency, Banten. Foto: VIVA.co.id/Yandi Deslatama (Serang)

Bahtiar destacou que as ações dos moradores foram realizadas de forma espontânea devido ao descontentamento com o impacto das atividades mineiras. Os moradores são perturbados pela poeira, estradas danificadas e solo derramado, fazendo com que muitas pessoas escorreguem quando chove.

“Garantimos que não haja incitamento. Os moradores já estão irritados com os impactos negativos da mineração. “Eles só querem transmitir as suas aspirações”, explicou Bahtiar.

No protesto de 17 de dezembro de 2024, moradores jogaram lama em caminhões de mineração e queimaram pneus usados ​​e lonas ao redor do local de mineração como forma de incômodo.

Os moradores alegaram ter relatado suspeitas de atividades de mineração ilegal à polícia de Lebak em 3 de dezembro de 2024. No entanto, até o momento, não houve nenhuma ação por parte da polícia. Por outro lado, relatos de empresários mineiros sobre manifestações de cidadãos foram rapidamente atendidos pelas autoridades.

“Denunciamos a mina à Polícia, mas não houve acompanhamento. Quando os empresários denunciam as ações dos cidadãos, a resposta é muito mais rápida. Isto é muito estranho. “Esperamos que a polícia de Lebak e Banten se comporte de forma profissional”, disse Bahtiar.

Tarmidi, chefe do RT local, explicou que as atividades de mineração causaram vários problemas desde que começaram em 2018. Durante a estação seca, a poeira dos caminhões de mineração polui o meio ambiente. Durante a estação chuvosa, o solo derramado vira lama, o que é perigoso para os usuários das estradas.

“A estrada está muito danificada. Muitos alunos caem porque é escorregadio. “Só pedimos que a estrada fosse reparada, mas a empresa mineira não demonstrou boa fé”, disse Tarmidi após uma inspecção na polícia regional de Banten.

Os moradores também admitiram ter sido intimidados por bandidos supostamente pagos por empresários da mineração. O medo causado por esta ameaça tornou a situação ainda mais quente.

“Na verdade, os agressores receberam dinheiro, enquanto nós éramos apenas pressionados. “Muitos moradores estão com medo por causa da intimidação de uma aldeia”, acrescentou Tarmidi.