Sete mortos, 19 feridos em um acidente de ambulância aérea na Filadélfia

Uma cratera permanece um dia após o confronto mortal de um avião MEDEVAC operado pela Air Rescue Ambulance, com sede no México, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA. Crédito da foto: através da Reuters

As autoridades examinadas através de carros queimados, casas danificadas e escombros carbonizados no sábado (1 de fevereiro de 2025) para reunir pistas que poderiam explicar por que uma ambulância aérea explodiu em uma bola em chamas quando ele colidiu com uma rua movimentada da Filadélfia, matando sete e sem sair a bordo.

O pequeno avião que transportou seis pessoas, incluindo uma criança que acabara de receber tratamento em um hospital, caiu logo após a decolagem do pequeno aeroporto do nordeste da Filadélfia, criando o que as testemunhas descreveram como uma bola de fogo em massa e uma rua caótica de cena Isso deixou fogo, negócios, negócios, negócios. Carros danificados e destruídos.

As autoridades não sabiam dizer por que o avião caiu e Adam Thiel, diretor administrativo da cidade, disse que pode ser dias, ou mais, até que as autoridades possam contar completamente o número de mortes e feridas em uma área de impacto em massa que cobre blocos em uma área residencial densamente povoada.

Até sábado de manhã, as autoridades disseram que havia sete mortos, seis no avião, uma pessoa no chão e 19 feridos. O avião chegou ao chão logo após as 18h, durante um tempo movimentado do jantar de sexta -feira à noite. O prefeito da Filadélfia, Cherelle Parker, disse que o avião estava alto por um período muito curto antes de ele cair.

Os porta -vozes dos hospitais que trataram os feridos, o Hospital Universitário de Templo, Jeans e Jefferson Health, disse que a maioria dos pacientes que viram foi tratada e libertada pelo meio -dia no sábado, mas pelo menos três foram admitidos e permaneceram hospitalizados

Um padrão de quatro estações de jantar foi espancado e ferido por um pequeno objeto de metal pesado que voava pela janela, disse Koc.

A cena do acidente foi de pelo menos quatro a seis quarteirões, e as autoridades estavam trabalhando para avaliar os danos, incluindo ir para casa para inspecionar as casas da região, disse Thiel.

É “completamente possível” que haja mudanças nas figuras das vítimas, disse Thiel. Existem “muitas incógnitas” sobre quem estava nas ruas do bairro quando o avião caiu.

Das seis pessoas a bordo do avião de transporte médico, uma era uma criança que acabara de concluir o tratamento no Hospital Infantil Shriners, um era sua mãe e quatro membros da tripulação, disseram as autoridades.

O presidente mexicano Claudia Sheinbaum disse que todas as vítimas eram do México. Em comunicado na plataforma de mídia social X, a sra. Sheinbaum disse que chorou sua morte.

“As autoridades consulares estão em constante contato com as famílias; pedi ao Secretário de Relações Exteriores para apoiar o que é necessário. Minha solidariedade com seus entes queridos e amigos”, disse ele em comunicado traduzido do espanhol.

Das baixas no terreno, a sra. Parker disse que uma pessoa que estava em um carro morreu e que outros 19 foram feridos.

O garoto no avião de transporte médico acabara de concluir o tratamento no Hospital da Philadelphia da Shriners Childrelphia. Os funcionários do hospital disseram que, devido às preocupações de privacidade do paciente, não podiam dizer mais sobre o paciente e sua família.

Tijuana foi o destino final do voo após uma parada no Missouri.

A Jet Rescue Air Ambulance está sediada no México e possui operações lá e nos Estados Unidos operaram o Learjet 55, que foi registrado no México.

O porta -voz da Jet Rescue, Shai Gold, disse que uma equipe experiente operava o avião e todas as equipes de vôo foram submetidas a um treinamento rigoroso.

“Quando um incidente como esse ocorre, é chocante e surpreendente”, disse Gold. “Todos os aviões são mantidos, um centavo não é salvo porque sabemos que nossa missão é muito crítica”.

O acidente ocorreu apenas dois dias após o desastre aéreo americano mais fatal de uma geração. Na noite de quarta -feira, um avião da American Airlines transportou 60 passageiros e quatro tripulantes colidiram no ar em Washington, DC, com um helicóptero do Exército que transportou três soldados. Não houve sobreviventes.