Sete peregrinos de Hyderabad mortos no acidente de estrada de Babalpur

Sete indivíduos de Hyderabad foram mortos e duas feridas sofreram quando o mini ônibus em que estavam viajando foi supostamente atingido por um caminhão no distrito de Madhya Pradesh Jabalpur na terça -feira (11 de janeiro de 2025) de manhã. Os indivíduos retornaram de Maha Kumbh em Prayagraj, Uttar Pradesh para Hyderabad no mini ônibus no momento do acidente.

Os falecidos foram identificados como Anand Kansari, 48 anos, Shashi Kansari, Ravi Kumar, 55, TV Prasad, 56, Mallareddy, 62, P. Santosh, 47 e 32-raju de um ano. Enquanto S. Naveenacharya, 52, e Balakrishna Shriram, 62, foram transferidos para a faculdade de medicina do governo em Jabalpur, onde estão recebendo tratamento. Eles eram residentes de Saroornagar, Tarnaka e Nacharam de Hyderabad.

O incidente foi relatado por volta das 8h15, segundo a polícia, os nove homens estavam no mini ônibus que viajava perto do canal entre as aldeias de Mohla e Barga, no distrito de Jabalpur, quando um caminhão que viajava do lado oposto caiu com ele. Devido ao impacto do acidente, sete morreram no local, enquanto dois ferimentos sofreram.

“Esses indivíduos estavam presos entre o caminhão e o limite do canal e tiveram que ser removidos com a ajuda de cortadores. Os órgãos foram enviados para avaliação post -mortem ”, disse a polícia da polícia da polícia de Jabalpur, Sonali Dubey.

A polícia rural de Jabalpur reservou um caso e iniciou uma investigação. O motorista do caminhão também foi preso para interrogar e as autoridades de Madhya Pradesh estão no processo de fazer acordos para transferir os corpos para Hyderabad para os ritos finais.

O primeiro -ministro de Telangana, A. Revanth Reddy, expressou sua profunda comoção pelo acidente de viação que levou a vida de pessoas de Hyderabad. Ele instruiu os funcionários a tomar providências para fornecer um melhor tratamento médico aos feridos e também tomar as medidas de alívio necessárias.

Os líderes seniores do Bharat Rashtra Samithi (BRS) e do partido Bharatiya Janata (BJP) expressaram condolências às famílias que perderam seus entes queridos. O líder do BRS e o ex -ministro T. Harish Rao instou o governo de Telangana a intervir, estender todo o apoio necessário às famílias aflitas e garantir o melhor tratamento possível para os feridos.

O deputado de Malkajiri, Eatala Rajender, conversou com o colecionador e os parlamentares do distrito de Jabalpur a partir daí. Ele solicitou que o exame Post Mortem (PME) fosse concluído o mais rápido possível.