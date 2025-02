Seth Rollins revelou seus planos inesperados depois de se aposentar da WWE

Antigo WWE Campeão Mundial de Pesos Pesados Seth Rollins Ele está determinado a garantir um lugar no evento principal do WrestleMania 41. Na WWE Raw, ele lutou contra Finn Balor pelo final da partida da Câmara de Eliminação Masculina.

Seth Rollins derrotou o líder do dia do julgamento Finn Balor, garantindo seu lugar no jogo. Com a Câmara de Eliminação da WWE: Toronto preparado para a próxima semana, o partido masculino apresenta um alinhamento empilhado que inclui John Cena, CM Punk, Logan Paul, Drew McIntyre, Damian Priest e Seth Rollins.

Cada concorrente pretende obter a oportunidade de desafiar o indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, no evento principal do WrestleMania 41. Rollins, determinado a reivindicar seu primeiro lugar. Ele não é campeão desde que perdeu o título mundial de peso pesado na WrestleMania 40.

Enquanto Seth Rollins luta por seu lugar no evento principal, ela revelou recentemente seus planos surpreendentes após a aposentadoria. O visionário planeja fazer uma transição para um papel entre os racks quando ele se afasta da competição no ringue.

Seth Rollins considerando a criativa ou liderança da WWE

A estrela da WWE, Seth Rollins, apareceu recentemente em Kim Bhasin de Bloomberg na linha LIX da LIX Radio, onde ele abriu sobre seu futuro além da luta livre. Enquanto a aposentadoria ainda está longe, Rollins reconheceu que agora está mais perto do fim.

Ele fixo“(O fim da minha carreira no ringue) ainda é um aspecto, obviamente. Quero dizer, estou mais perto do final da minha carreira do que o começo, mas o fim ainda não está aqui. Estou um pouco no meu melhor em Este momento.

Ele continuou: “A parte em que estou realmente concentrada. Acho que estamos nos estágios iniciais das conversas sobre como isso pode parecer para mim no futuro em um executivo ou em um papel criativo, ou o que for. Mas, novamente, que , que ele está na infância, é como um ‘Ei, talvez, o que você pensaria sobre o futuro?’ Neste momento, estou concentrado no que estou fazendo no ringue e ajudando a sair da melhor maneira possível. (H/t: f4wonline)

Quando Seth Rollins começa as primeiras discussões sobre um artigo nos bastidores. Ele já está se posicionando para moldar a próxima geração de talento com sua experiência e visão. Embora sua carreira no ringue esteja longe de terminar, o visionário está claramente planejando para o futuro.