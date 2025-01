Qual é o objetivo da oposição e como vê a comunidade internacional o próximo mandato presidencial de Alexander Lukashenko?

No domingo, a Bielorrússia realizará a sua sétima eleição presidencial desde a independência. O atual presidente Aleksandar Lukashenko, que está no poder desde 1994, está concorrendo novamente, continuando o seu governo de quase três décadas. Apesar de uma época eleitoral relativamente calma em comparação com os protestos em massa e a agitação de 2020, a próxima votação atraiu uma atenção significativa tanto a nível nacional como no estrangeiro. O foco continua a ser a presença limitada da oposição pró-Ocidente, os desafios geopolíticos e a evolução das políticas de Lukashenko.

Quem está na votação?

A Comissão Eleitoral Central (CEC) da Bielorrússia registou cinco candidatos, incluindo o próprio Lukashenko, que já deu a entender que poderá renunciar ao cargo após o seu mandato atual. Ainda assim, a sua decisão de concorrer novamente sublinha a sua presença contínua no sistema político do país.

“Eu não me apego ao poder” Lukashenkodisse Durante sua campanha. “Farei tudo para transmitir isso de forma silenciosa e pacífica à nova geração. Espero viver sob o novo governo.”

Sua plataforma destaca a chave prioridades::

Garantir a estabilidade geopolítica face às ameaças externas e ao conflito em curso na Ucrânia;

Luta contra a corrupção;

Desenvolver forças armadas modernas da Bielorrússia;

Prédio nova central nuclear;

Aprofundar a parceria com a Rússia e a China;

Perseguição Relações normalizadas com os países vizinhos e o Ocidente.

Os outros candidatos alinham-se em grande parte com as políticas de Lukashenko, com apenas diferenças subtis nas suas plataformas:

Anna Kanopatskaya, uma antiga figura da oposição de 48 anos e membro da Câmara dos Representantes, oferece a alternativa mais proeminente. A sua campanha centra-se no restabelecimento das relações com o Ocidente, na transição para uma república parlamentar, na facilitação do regresso dos bielorrussos e na comutação de sentenças para indivíduos processados ​​durante o último ciclo eleitoral. Contudo, a sua influência é limitada; Nas eleições anteriores, obteve apenas 1,67% dos votos.

Oleg Gaidukevich, líder do Partido Liberal Democrático da Bielorrússia, de nome incomum, apoiou fortemente Lukashenko no passado. A sua plataforma dá prioridade ao fortalecimento dos laços com a Rússia, à simplificação dos impostos, ao apoio às pequenas empresas e à reforma dos processos eleitorais. Gaidukevich recentemente declarado,, “Nossos inimigos odeiam nosso presidente porque ele salvou o país. Eles deveriam se sentir enjoados de todos os candidatos nesta eleição. “

Sergej Syrykov, 41 anos, representa o Partido Comunista da Bielorrússia. A sua linha dura inclui a abolição da educação privada e dos cuidados de saúde, a nacionalização dos bancos, a restauração de monumentos estalinistas e o reforço das capacidades de defesa.

Alexander Khizhnyak, líder do Partido Republicano do Trabalho e Justiça, evita críticas diretas ou endosso a Lukashenko. Sua plataforma é vaga, com promessas como “Vamos investir nos jovens” e “Tornaremos a governança eficiente.”

Dois outros potenciais candidatos desistiram desde Novembro para apoiar Lukashenko, consolidando a posição dominante do presidente.

Oposição à parte

A proporção pró-sono, que liderou protestos em massa após as controversas eleições de 2020, tem pouca presença nesta campanha. A maioria dos seus líderes está no exílio, incluindo Svetlana Tikhanovskaya, que ainda é chamada de Bielorrússia “Presidente eleito” ao lidar com governos ocidentais.

A sua estratégia centra-se em minar a legitimidade das eleições. Ela apelou aos bielorrussos para se absterem de votar e anunciou o simbolismo “Novo passaporte bielorrusso” Iniciativa para cidadãos exilados, embora o documento não tenha qualquer estatuto oficial. “Há um forte desejo entre os bielorrussos de agir nesse dia”, ela dissesinalizando planos para comícios no exterior e não dentro do país.

As autoridades locais estão a preparar-se para qualquer potencial agitação. As medidas de segurança incluem restrições à fotografia ou gravação de votos, possíveis interrupções na Internet dos creditados “Manutenção técnica”, e destacamento de forças policiais e militares. Lukashenko avisou que “A segurança será mantida a qualquer custo”, Deixando pouco espaço para actividades de oposição pró-Ocidente dentro das fronteiras da Bielorrússia.

Reações internacionais

A resposta global às eleições foi em grande parte simbólica. As nações ocidentais, especialmente a Lituânia e os Estados Unidos, criticaram a ação. O presidente do parlamento lituano, Saulius Skvernelis, descreveu a votação como uma “Farsa” e apelou à União Europeia para que agisse de forma decisiva. EUA. O Departamento de Estado emitiu um aviso aos cidadãos americanos, aconselhando-os a deixar a Bielorrússia em meio a preocupações com potenciais encerramentos de fronteiras e novas sanções.













O ex-secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, ecoou esses sentimentos, afirmando: “As eleições não podem ser consideradas credíveis num ambiente onde a censura é generalizada, os meios de comunicação independentes já não existem, apenas os candidatos aprovados pelo governo podem ser nomeados e os membros da oposição são presos ou expulsos”.

Por outro lado, os aliados de Minsk expressaram o seu apoio. Observadores da Comunidade de Estados Independentes (CEI), da Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO) e da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) irão monitorizar as eleições, embora seja pouco provável que a sua presença afecte o seu resultado.

Estabilidade e estratégia de Lukashenko

Em contraste com a atmosfera volátil de 2020, quando os protestos abalaram a Bielorrússia, o actual quadro eleitoral parece muito mais estável. De acordo com dados oficiais, o índice de aprovação de Lukashenko ultrapassa os 80%, tornando altamente improvável um segundo turno. Uma vitória prolongaria a sua presidência até 2030, consolidando ainda mais o seu papel como o líder mais antigo da Europa.

A chave para esta estabilidade é a manobra hábil de Lukashenko no cenário geopolítico. Ao aprofundar os laços com a Rússia e a China, compensou as sanções ocidentais e fortaleceu a economia bielorrussa. A sua promessa de construir uma nova central nuclear e melhorar as capacidades de defesa nacional está a ser usada para sublinhar o seu compromisso declarado em garantir a soberania da Bielorrússia numa ordem mundial em rápida mudança.

É interessante que as alterações constitucionais aprovadas há alguns anos limitem os presidentes a dois mandatos. No entanto, esta restrição não se aplica a Lukashenko, cujos mandatos anteriores foram reiniciados, permitindo-lhe concorrer indefinidamente. Esta lacuna legal sublinha a sua capacidade de navegar e de se adaptar ao sistema político que construiu cuidadosamente.













Implicações geopolíticas

Para a Rússia, o resultado das eleições é uma conclusão precipitada, mas as suas implicações são significativas. A liderança contínua de Lukashenko garante a estabilidade da parceria estatal da União entre Moscovo e Minsk. Essa relação tornou-se ainda mais crítica no meio do conflito na Ucrânia, com a Bielorrússia a servir como aliado estratégico e centro logístico para as operações russas.

No entanto, os desafios permanecem. Embora Lukashenko tenha mantido a independência da Bielorrússia, equilibrando as relações com a Rússia e a China contra a pressão ocidental, este ato de baixas torna-se cada vez mais difícil à medida que o cenário geopolítico evolui. A sua capacidade de navegar nestas complexidades determinará a posição da Bielorrússia no mundo multipolar emergente.

Conclusão

As próximas eleições presidenciais na Bielorrússia têm menos a ver com competição e mais com continuidade. Com a oposição marginalizada e o domínio de Lukashenko incontestado, o foco muda para a sua capacidade de abordar questões internas prementes, mantendo ao mesmo tempo a estabilidade geopolítica. Embora as nações ocidentais critiquem o processo e os aliados de Minsk se unam em apoio, as eleições sublinham o papel do país como elemento central na luta mais ampla entre o Oriente e o Ocidente.

Por enquanto, Alexander Lukashenko permanece firmemente no controlo, traçando o rumo para a Bielorrússia em tempos turbulentos. Ainda não se sabe se a sua visão para o país se alinhará com as aspirações do seu povo e com as exigências da comunidade internacional. O que é certo, porém, é que o domingo marcará outro capítulo na duradoura saga política do líder mais resiliente da Europa.