Seu amigável ator do Homem-Aranha quer jogar Goblin Green em ação ao vivo

Com a última série de animação da Marvel, seu amigável Homem-Aranha, cimentando gradualmente seu lugar no coração dos fãs, Colman DomingoQue expressa Norman Osborn, passou a esclarecer a transformação de seu caráter no governo verde e outros papéis de ação ao vivo que ele poderia abordar. Nesta configuração da Elseworld, Osborn trabalha como mentor de Peter Parker, semelhante ao papel que Tony Stark desempenhou por Robert Downey Jr. no MCU. Como tal, o personagem de domingo inicia os procedimentos no extremo positivo do espectro, o que faz os fãs se perguntarem se podem ver a última transição de Osborn para o supervilão maníaco.

Colman Domingo na evolução de Green Goblin de Norman Osborn na nova série Spider-Man

Colman Domingo declarou que os espectadores de seu amigável Homem-Aranha do bairro podem esperar que Norman Osborn colocasse o manto verde do Goblin nas próximas temporadas da série. Ele também revelou que teve reuniões com os executivos da Marvel sobre uma possível aparência de ação ao vivo no MCU.

Durante sua aparição recente no Feliz podcast confuso triste tristeA estrela de Sing Sing discutiu seu papel como Marvel com o apresentador Josh Horowitz em profundidade. Enquanto falava sobre seu desejo de retratar Norman Osborn em ação ao vivo, Colman Domingo disse: “É ótimo, mas também quero que a ação ao vivo. Isso não seria ótimo? Eu adoraria quebrar isso na tela grande”.

Ele então confirmou que os fãs verão seu caráter se transformar no governo verde, embora no devido tempo. “Estou me divertindo, adoro animação. Adoro a idéia de interpretar Norman Osborn, e você verá sua evolução no Goblin Verde nas próximas temporadas, o que será ótimo ”, disse Domingo.

Na entrevista, o ator veterano também abordou os rumores de que o vinculou com os outros papéis da Marvel Live, incluindo o de Kang, o Conqueor. Apesar de estar aberto a realizar uma parte do MCU, Domingo parecia ter algumas condições em relação ao tipo de papel que ele aceitaria. “Eu tenho tudo sobre energia e só quero fazer coisas que fazem sentido e proporcionam energia suave. Eu quero que um artigo seja meu, qualquer que seja esse papel … quero construir algo do zero que seja meu “, disse ele.

No momento da redação deste artigo, seu amigável Homem-Aranha do bairro já lançou cinco episódios de sua temporada de estréia, com os cinco restantes que serão lançados nos próximos dias.

Originalmente informado pelo suporte Rastogi em Super -herói.