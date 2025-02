Seu amigável bairro Spider-Man’s Daredvil & (Spoiler) foi explicado

Seu bairro amigável do Homem-Aranha Finalmente introduzido Irresponsável para a série em seu último episódio. Consequentemente, os fãs se sentiram curiosos sobre o papel que ele desempenha e o que faz. O programa também apresentou outro herói icônico, o Homem de Ferro, aprofundando a curiosidade dos fãs. A nova série, dirigida por Jeff Trammell, explora os primeiros dias de combate ao Homem-Aranha sob a tutela de Norman Osborn.

Aqui estão os papéis do Demolidor e do Homem de Ferro em seu bairro amigável que o Homem-Aranha explicou.

O papel de Demolidor em seu amigável Homem-Aranha do bairro

Em seu amigável Homem-Aranha do bairro, o Demolidor conhece o Homem-Aranha enquanto investigava o escritório de Norman Osborn em busca de evidências dos erros do decorp. Um mal-entendido leva os dois duelos no telhado, com o Homem-Aranha vendo Demolidor como um criminoso por invadir o escritório de Osborn.

O homem sem medo, no entanto, tenta argumentar com a teia de cantor. Ele afirma que Osborn está escondendo um pouco de Peter e não é honesto com ele. Apesar de sua luta, Demolidor desenvolve respeito pelo Homem-Aranha, já que ele o vê como uma pessoa que só tenta fazer a coisa certa.

Em sua introdução, o tema icônico do Demolidor da série Netflix Daredevil em segundo plano e o personagem é expresso pelo ator Charlie Cox, que interpreta Daredevil na série Netflix e no MCU.

O papel de Homem de Ferro em seu amigável Homem-Aranha explicou

O Homem de Ferro, que foi anteriormente referenciado na série por meio de diálogo e ovos de Páscoa finalmente faz sua primeira aparição completa no programa nos últimos episódios. É visto com o clássico Homem de Ferro dos quadrinhos. Também durante essa aparência, o tema dos Vingadores é reproduzido em segundo plano.

No último episódio, o Iron Man acompanha o secretário Thunderbolt Ross, que foi chamado por Norman Osborn, para entrar na sede de Otto Octavius. Então, os dois o prendem por violar os acordos de Sokovia.

Os próximos dois episódios de seu amigável Homem-Aranha do bairro serão transmitidos no Disney Plus em 19 de fevereiro de 2025.