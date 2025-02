Seus atos de levitação são ‘feitiços’

Samala Venu, que recebeu o Prêmio de Realização de Achievements Achievement do Indian Magic Academy (Golden Magician Award) em seu décimo aniversário e por ocasião das celebrações do Magician Day em Visakhapatnam no domingo, concedeu mais de 7.000 apresentações em toda a Índia e em mais 30 países em todo o mundo.

Registro do Guinness

Vindo de Hyderabad em Telangana, o Sr. Venu, que entrou duas vezes no Guinness World Records, foi fundamental para iniciar o curso de diploma em magia no Potti Sriramulu University Telugu Telugu pela primeira vez no país.

Ele recebeu seis prêmios dos governos de Andhra Pradesh e Telangana e um prêmio do governo indiano.

Levitação, isto é, fazer um corpo flutuar no ar e fazê -lo desaparecer, cortar uma mulher em pedaços, fazer uma dança no ar, fazer com que os pássaros apareçam do lado de fora do ar, ‘Lady Zigzag’ e cortassem uma cabeça humana, eles são alguns de seus atos mágicos, que são um grande atrativo em suas performances no palco.

“Aprendi magia para perseguir meu sonho de viajar pelo mundo, e minha profissão me deu a oportunidade de seguir minha paixão. Quando eu estava em std. X ganhou ₹ 50 na minha primeira apresentação no palco ”, disse Venu, que cativou os amantes da magia há mais de quatro décadas. O hindu.

Mostrar sem parar

Ele fez um show de mágica sem parar por 36 horas, sem repetição de truques, em setembro de 1990.

“Eu dirigi uma scooter com olhos em faixas por 17 dias, cobrindo 3.186 km nos 23 distritos de Andhra Pradesh, combinados para promover a conscientização sobre doação e AIDS em dezembro de 1990”, lembrou.

“Um mago profissional pode vencer entre ₹ 25.000 e ₹ 1 lakh por mês atuando em shows de aniversário, eventos corporativos e similares. Há uma boa demanda por shows de mágica, e tenho orgulho de ter produzido mais de 200 estudantes, que estão bem estabelecidos na profissão. Há uma demanda por cerca de 2.500 mágicos nos dois estados de Telugu, e a demanda está aumentando ”, afirmou.

O Sr. Venu recebeu o prêmio ‘Melhor Assistente Social’ três consecutivos desde 1986, da Sociedade da Cruz Vermelha da Índia. Ele também recebeu prêmios da Fundação Lepra India, Lions Club e Rotary International. Ele tem uma série de prêmios nacionais e internacionais em seu crédito.

“Eu apelei aos governos da AP e Telangana para trazer uma lei de Antrepers sobre as linhas das quais é implementada em estados como Maharashtra e Karnataka”, disse ele.