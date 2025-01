Severance Creator fala sobre o final da série, espera que a terceira temporada aconteça ‘antes’ da segunda temporada

Ruptura O criador Dan Erickson sabe como deseja que a série Apple TV+ termine.

Severance estreou na Apple TV + em fevereiro de 2022. A série de suspense psicológico é estrelada por Adam Scott como Mark Scout, Britt Lower como Helly Riggs, Tramell Tillman como Seth Milchick, Zach Cherry como Dylan George, John Turturro como Irving Bailiff, Christopher Walken como Burt Goodman, e Patricia Arquette como Harmony Cobel.

A segunda temporada de Severance está prevista para estrear em 17 de janeiro de 2025. Será composta por dez episódios. conversando com io9 Em relação à 2ª temporada de Severance, perguntaram a Erickson se ele havia pensado em como gostaria que o programa terminasse.

O que Dan Erickson disse sobre compensação?

“Tenho uma ideia bastante sólida do ponto final do programa”, respondeu ele. “Tenho uma espécie de cena final que sempre esteve na minha cabeça e que responde a algumas das grandes questões. Acho que você precisa conhecê-los para conhecer as regras do mundo que está escrevendo. Mas também acho equilibrado porque também gosto de ser surpreendido pelo espetáculo. Às vezes conhecemos um novo personagem ou encontramos um novo local ou elemento da série pelo qual fico surpreso ao me apaixonar e de repente penso, ‘Bem, isso tem que fazer parte disso.’ Não podemos simplesmente deixar isso aí. “Temos que fazer disso parte de uma história maior.” E é aí que entra muita diversão. “Você tem que pensar um pouco e deixar o espetáculo te surpreender.”

Erickson disse ainda que tem uma “ideia” de quantas temporadas gostaria que o programa durasse, embora não tenha revelado o número.

“Não é 100 por cento certo, mas conversamos sobre isso internamente e temos certeza de que temos um número com o qual estamos satisfeitos”, disse ele.

Em relação à 3ª temporada de Severance, que ainda não recebeu luz verde oficialmente neste momento, Erickson diz que espera que os fãs não tenham que esperar como fizeram pela 2ª temporada de Severance caso a Apple TV + renove a série.

“A segunda temporada, na verdade, levou quase o mesmo tempo que a primeira”, disse ele. “A diferença, claro, é que na primeira temporada ninguém sabia o que era o programa e por isso não esperavam. Mas, ao mesmo tempo, você está sempre procurando ajustar o processo e pegar o que funciona e deixar o que não funciona e simplificar as coisas. Então, minha esperança é que, se houver uma terceira temporada, seja mais cedo.