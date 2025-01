Severance S02E02: Explicação da cena da cabine telefônica de Irving

Desemprego, temporada 2, episódio 2 vê o personagem de John Turturro, Irving, chegar a uma cabine telefônica como um Outie e fazer uma ligação para alguém. Durante a ligação, ele diz algo sinistro e misterioso para a pessoa do outro lado da linha. Essa cena deixou os fãs curiosos sobre o que Irving revelou.

Então, o que Irving estava fazendo na cabine telefônica no episódio 2 da segunda temporada de Severance? Aqui está o mistério explorado.

O que Irving estava fazendo na cabine telefônica no episódio 2 da 2ª temporada de Severance?

No meio da 2ª temporada, episódio 2, Outie de Irving vai até uma cabine telefônica para ligar para alguém. Depois de ligar para essa pessoa, Irving disse o seguinte, o que faz parecer que ele estava em conluio, ou trabalhando em um plano envolvendo sua personagem Innie, para expor Lumon. “Tudo bem. Você não responde, eu entendo. Quero que você saiba que meu interno entendeu a mensagem”, disse ele.

Não se sabe quem Irving contatou. Porém, um possível candidato seria Reghabi. Reghabi é um ex-funcionário e cirurgião da Lumon que realizou o procedimento de compensação por ordem dele. No entanto, ele saiu e começou a se opor à empresa.

Além disso, também não está claro a que mensagem Irving se referia. No entanto, eles podem estar relacionados ao que ele viu no final da 1ª temporada. No final da temporada inaugural, Irving, após a equipe MDR ativar o Protocolo de Horas Extras para se conectar com o mundo exterior, acordou em um apartamento adornado com pinturas. de um corredor escuro. É possível que Irving estivesse usando as pinturas que viu como meio de comunicação com Reghabi ou com quem estava envolvido em seu plano para derrubar Lumon.

Enquanto isso, Burt (Christopher Walken) seguiu Irving. Burt é funcionário da Lumon Optics and Design, com quem Innie de Irving esteve romanticamente envolvida antes da aposentadoria de Burt. Burt provavelmente estava seguindo Irving desde que Innie foi ao seu endereço no final da 1ª temporada para tentar se reconectar com ele.

No final das contas, ainda não está claro qual é o plano de Irving em relação a sua Innie. O plano só ficaria mais claro em episódios futuros.