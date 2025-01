Severance Season 2 Balloon Generator substitui o rosto de Adam Scott pelo seu

Ruptura Os fãs ficaram bastante animados após o lançamento do Gerador de balão de compensaçãopromovido por Ben Stiller. A ferramenta permite aos usuários criar balões no estilo da Lumon Industries, a misteriosa corporação do programa. Estrelando Adam Scott Assim como Mark, a série explora temas de identidade e mistério corporativo. Este recurso interativo cria entusiasmo para Severance Season 2, com estreia em 17 de janeiro de 2025.

Ben Stiller, diretor e produtor executivo de Severance na Apple TV+, apresentou recentemente o “Severance Balloon Generator”, uma ferramenta promocional interativa que pode ser acessada através de globodeseparation.com.

O gerador permite aos usuários criar globos digitais personalizados projetados para refletir o local de trabalho distópico da série, Lumon Industries. Stiller anunciou o recurso em desconhecido (antigo Twitter) com o título: “#Layoff Balloon Generator | “AppleTV+.”

O Gerador de Balão de Compensação reflete o tema central da série de separar as identidades profissionais e pessoais dos trabalhadores. A ferramenta é lançada antes da 2ª temporada de Severance, que estreia em 17 de janeiro de 2025. A Apple TV+ confirmou que a nova temporada terá 10 episódios lançados semanalmente.

Em entrevista com O jornal New York TimesStiller discutiu os paralelos entre os temas do programa e os desafios criativos em Hollywood. Ele explicou: “A certa altura, sempre tem alguém que toma uma decisão e você não leva a sério ou nem sabe quem é essa pessoa”. Ele também observou que a série permanece enraizada em seu conceito de mistério no local de trabalho, dizendo: “Essas pessoas estão num local de trabalho fazendo um trabalho que não entendem; “Eles não sabem quem são ou por que estão lá.”

A 2ª temporada de Severance contará com os novos membros do elenco Gwendoline Christie, Bob Balaban e Merritt Wever. A série, criada por Dan Erickson, examina a cultura e a identidade corporativa. Suas campanhas promocionais, como o gerador de balões, refletem esses temas.

Os fãs podem usar a ferramenta balão para interagir com o mundo de Severance enquanto aguardam a nova temporada.