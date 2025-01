Severance Season 2 Star destaca como o programa está evoluindo desde a 1ª temporada

Temporada 2 de indenização chegará ao Apple TV+ em 17 de janeiro de 2025. A primeira temporada recebeu reações positivas da crítica profissional e do público em geral. Desde que o show foi renovado para a segunda temporada, a expectativa vem aumentando. Em uma nova entrevista, o ator Tramell Tillman, que interpretou Seth Milchick, refletiu sobre como a série evoluiria na 2ª temporada a partir da temporada inaugural.

Tramell Tillman sobre o que mudou na 2ª temporada de Severance

Tramell Tillman detalhou as mudanças que os espectadores poderiam esperar na 2ª temporada de Severance. O personagem de Tillman atua como supervisor no andar “separado” da Lumon Industries, a corporação de biotecnologia onde ocorre uma parte considerável da narrativa da primeira temporada.

“Acho que garantimos mais na segunda temporada”, disse Tillman. o direto. “A primeira temporada foi uma introdução fabulosa a este mundo de Lumon e pudemos ver a cidade de Kier. Mas agora estamos nos concentrando muito mais nos quatro amigos.”

O ator explicou que o foco da 2ª temporada seria nos internos, nas informações que eles coletaram e em quais seriam suas ações depois de aprenderem sobre o exterior.

A compensação ocorre num mundo onde as empresas podem fazer com que os seus funcionários separem a sua consciência com um implante. Os interiores são o aspecto da consciência dos funcionários que permanece dentro do escritório, enquanto os exteriores são o aspecto da vida além dele. A trama gira predominantemente em torno de Mark Scout, de Adam Scott, cujas vidas como alguém de dentro e de fora se tornam cada vez mais complexas e começam a se sobrepor.

Na entrevista citada, Tillman deu uma prévia do que aguardava seu personagem na segunda temporada. Ele disse que seu personagem estava em modo de controle de danos desde seu primeiro contra-ataque com Dylan George (Zach Cherry), um trabalhador demitido da Lumon, fazendo com que isso continuasse na 2ª temporada.

Tillman também comentou sobre o impacto que o sucesso do programa teve no processo criativo e como isso os fez pensar sobre “o que vem a seguir”. Além disso, ele expressou sua admiração pelo criador da série Dan Erickson e pelo diretor e produtor executivo Ben Stiller.