O Tribunal Superior de Chhattisgarh disse que as relações sexuais ou atos sexuais de um homem com sua esposa não são uma violação e, portanto, se algum sexo não natural, conforme definido na seção 377 do Código Penal Indiano, for cometido pelo marido com sua esposa , para que isso não possa ser tratado como um crime.

O tribunal ouviu um recurso apresentado por um relacionamento físico forçado de 40 anos.

O Tribunal de Sessão o condenou em virtude das seções 377 (sexo anti -natural), 376 (violação) e 304 (homicídio culpado que não é igual a assassinato) do Código Penal da Índia, 1860, e o sentenciou a sofrer uma prisão rigorosa por 10 anos. O Tribunal de Primeira Instância condenou o recorrente por uma declaração moribunda da esposa.

Bebendo o recorrente em 10 de fevereiro, a juíza Narendra Kumar Vyas, do Tribunal Superior, escreveu na ordem: “Portanto, é bastante vívido que, se a esposa da esposa não for inferior a 15 anos, então qualquer relacionamento sexual ou ato sexual para o Marido com o marido com a esposa, isso não pode ser chamado de estupro nessas circunstâncias, uma vez que uma ausência de consentimento da esposa para o ato não natural perde sua importância; portanto, este Tribunal é da opinião considerada que o crime baixo seção 376 e 377 do CPI não é feito lá fora. ”

O tribunal também expressou dúvidas sobre a “correção da declaração moribunda”