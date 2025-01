Sexyy Red pede desculpas à filha de Martin Luther King, Bernice, pela foto de IA

rapper e cantor sexy vermelho tem emitiu um pedido de desculpas para Berenice Rey por publicar um Foto gerada por IA com ela e o pai deste último, Martin Luther King Jr. Red republicou a imagem nas redes sociais no dia de Martin Luther King Jr. A postagem original teria recebido mais de 50.000 curtidas. No entanto, também provocou fortes reações de muitos internautas, incluindo Bernice.

Aqui estão todos os detalhes da foto compartilhada por Red e seu subsequente pedido de desculpas a King.

Sexyy Red pede desculpas a Bernice King pela foto AI

Sexyy Red, nascida Janae Wherry, acessou o X (antigo Twitter) em 20 de janeiro e publicou novamente uma imagem dela e de Martin Luther King Jr, gerada por IA.

Na foto agora excluída, o rapper e o famoso líder apareceram de mãos dadas e se entreolhando. Red também compartilhou outra imagem em que ela foi photoshopada ao lado de King Jr. na Marcha em Washington por Empregos e Liberdade.

A filha de Martin Luther King Jr., Bernice, citou a publicação e escreveu“Isso é intencionalmente desagradável, desonroso, deplorável e desrespeitoso para minha família e meu pai, que não está aqui para responder a si mesmo porque foi assassinado por trabalhar por seus direitos civis e humanos e para acabar com a guerra e a pobreza.” Ele também pediu ao rapper “SkeeYee” que excluísse a postagem.

Sexyy Red fez exatamente isso e rapidamente postou um desculpe por x. Ela escreveu: “Você não está errado, nunca tive a intenção de desrespeitar sua família, minhas desculpas”. Red acrescentou que postou novamente algo que viu pensando que era “inocente”.

Finalmente, na seção de comentários do post de desculpas da rapper Bernice King grato o rapper Ele também afirmou que aceitou “sinceramente” o pedido de desculpas. King continuou: “Por favor, saiba que eu não queria que você fosse denegrido. “Eu valorizo ​​você como ser humano.”

Na mesma postagem, King também ofereceu detalhes de suas preocupações em relação à imagem. Ele acrescentou: “Espero sinceramente que as pessoas imaginem como seria ver seu pai falecido e assassinado reaproveitado em folhetos de festas, legislação injusta, etc. Tudo de bom para você, mocinha.

Notavelmente, Bernice King é a filha mais nova de Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King. Ela atua como diretora executiva da organização sem fins lucrativos The King Center.