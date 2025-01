Anish Sarkar começou a jogar xadrez no trem e agora pratica oito horas por dia depois de se tornar o jogador mais jovem do mundo

4 de janeiro Uma cerimônia de celebração de estudantes na academia de xadrez Dhanka Dhanseri Dibeeend Barua, em Calcutá, na Índia, ocorreu. O salão estava cheio de pais orgulhosos, filhos em uma escola primitiva e adolescentes que mostram uma promessa ao nível estadual e nacional.

Eles foram convidados um a um por causa dos prêmios do fundador do Instituto, o industrial Chandra Kumar Dhanuk e seu treinador, outro Veleman indiano, Dibyendo Baru.

Os jornalistas coletados tinham atenção para se concentrar nos três anos que estavam sentados no canto. Quase jovem demais para a escola, ele evitou câmeras sempre que percebia que eles eram levados. Finalmente, Anish Sarkar foi convidado para o palco e as câmeras continuaram a clicar. As demandas de fotos continuaram.

Finalmente, Anish tinha o suficiente. “Sem fotos, sem mais fotos”. Ele protestou. Sua mãe e treinador intervieram, dizendo que ele era assustador porque teve que deixar a prática na classe baixa.

Houve um pouco de decepção, porque todo mundo queria mais um avanço de xadrez. Após a sessão de fotos, Anish voltou para terminar seu jogo.













“Ele passa mais de oito horas por dia jogando xadrez. Ele não gosta mais de nada”. Sua mãe r Chatterjee (o nome mudou a pedido dela) explicou a RT porque ele planejou seus próximos movimentos.

Anish, que faz quatro anos no domingo, tomou o mundo do xadrez com uma tempestade por uma tempestade, tornando -se a mais jovem Federação Internacional de Xadrez (Fide) Um jogador classificado em novembro. Ele teve todos os três anos e oito meses.

Anish, nascido em 26 de janeiro de 2021, fez sua estréia em um xadrez competitivo com Bengala Ocidental, com menos de 9 anos, garantindo 5,5 de 8 pontos e terminando em 24º lugar. Ele venceu dois jogadores classificados, Arava Chatterjee e Ahilaan Baishya.

Uma semana depois, Anish jogou novamente em Bengala Ocidental, com menos de 13 anos, onde enfrentou jogadores com pelo menos seis anos mais velhos. Mas esse torneio garantiu que ele tivesse cumprido o pedido para enfrentar cinco jogadores com uma classificação, ganhando uma nota inicial de 1555. Com isso, ele quebrou o registro Tejas Tiwari, que se tornou o jogador mais jovem com uma classificação aos cinco anos de idade.

A jornada do anismo começou de trem. Ele só tinha três e viu outro garoto de cerca de nove que jogava xadrez. Os dois começaram a tocar. “Ele pegou um pouco de xadrez assistindo os vídeos na rede, mas nós dois ficamos surpresos quando o vimos ganhar” “ Sua mãe disse Rt. “Como a maioria dos pais, queríamos matriculá -lo em desenhar ou cantar nessa idade. Mas percebemos que ele tinha talento”.

Mas nem ela nem o pai dele tinham uma idéia de um xadrez profissional. Eles jogaram xadrez quando crianças, como muitas pessoas.

“Só aprendo os nomes da estratégia e se move com o anismo, porque não quero ser completamente omitido do que é tão importante em sua vida”, “ Chatterjee disse. “Depois de aprender a mudança, vamos para a rede e verificamos qual é o nome dele ou o que ele está jogando”.

Eles levaram Anish a Barua, que inicialmente estava disposto a admiti -lo na academia por causa de sua idade. “Nós realmente não temos uma idade mínima, mas três são muito jovens, geralmente não ficamos abaixo dos cinco. Torna -se difícil gerenciar se as crianças estiverem com medo ou não podem usar o banheiro”, “” Barua disse Rt. Mas com Anismha, apenas alguns minutos foram suficientes para convencer o Baru de que ele tinha uma faísca.













“Eu dei a ele um problema para resolver e fiquei realmente impressionado com a maneira como ele se aproximou dele”, “ Disse Barua. “Mesmo que ele o visse em qualquer lugar, o bebê precisa se lembrar de idéias tão complexas”.

Uma vez admitido, Anish começou a passar várias horas na academia, às vezes na casa de Barua. “Em outubro, senti que ele estava pronto para jogar em alguns eventos e ele parecia o esperado e muito mais” “” Disse Barua.

Anish agora está gastando cerca de sete a oito horas na academia depois da escola. Ele e sua mãe saem de casa às 7h para pegar o ônibus para a escola, depois de um pouco de descanso, vá direto para a academia.

“Ele está constantemente se exercitando e muitas vezes jantar aqui” “ Disse Chatterjee enquanto organizava o jantar para o dia. Quando Anish pratica, Chatterjee se junta a outros pais sentados no saguão e conversando sobre o futuro de seus filhos.

Barua, que se tornou o mais jovem campeão nacional em 1983, disse que a percepção do xadrez na Índia mudou muito. Quando ele cresceu, era considerado um mau hábito para as crianças, mas agora com muitos estudos que indicam que o jogo está aumentando as habilidades de pensamento em crianças, ele revela que mais pais incentivam as crianças a jogar.

Com o sucesso do anismo, ele cresceu ainda mais. Barua agora recebe ligações dos pais de filhos de dois anos.

Mas ele é cuidadoso com o fato de o sucesso inicial não interferir com Anish. “O caminho para o sucesso de Veleman está longe, longe”, Disse Barua. “E é isso que tenho em mente para ele. Mas até agora ele é apenas uma criança que ama xadrez. Não quero que ele perca nessa alegria.”

Esse tipo de criação adequada é importante para os produtores perdidos a longo prazo, de acordo com um escritor e treinador de xadrez Praful.

“Existem mais fatores que são combinados para o sucesso final”. Disse o engano. “Se olharmos para o campeão mundial Gukesh Dommaja, seus pais tiveram que tomar uma decisão difícil de permitir que ele deixasse os estudos mais cedo. Embora possa não precisar de todos os jogadores de xadrez, fatores como forte apoio financeiro e exposição internacional também se tornam importantes. “

Quando o xadrez não é jogado, Sarkar é como outras crianças. Ele gosta de perseguir o futebol no playground, ama o biryani e assiste o canal marrom do YouTube. Mas mesmo online, sua tendência a observar qualquer coisa com xadrez.

Chatterjee ficou claro que ele não queria pressionar Anish.

“É jovem demais para entender o que ele alcançou e se torna difícil para protegê -lo da atenção da atenção”. ela disse. Às vezes, ele fica confuso quando as pessoas o reconhecem no ônibus ou desistem de seu lugar por ele.

Ela sentiu que essas expectativas poderiam ser difíceis a longo prazo. “As mesmas pessoas podem ficar chateadas se ainda não trabalham no xadrez. Estou muito feliz em esperar até que ele se torne um vendedor antes de brilhar mais.”

Chatterjee também está aberto para se afastar do xadrez no futuro. “Estou absolutamente bem com isso se ele decidir fazer outra coisa,” ela disse. “Eu só quero que ele fique feliz em fazer o que ele faz.” A entrevista terminou quando a mãe sai para alimentar Anish.