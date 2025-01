Shah Rukh Khan para obter ₹ 9 milhões de reembolso para Mannat: Governo Maharashtra

Shahrukh Khan cumprimenta seus fãs do lado de fora de sua residência ‘Mannat’ em Bandra. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

O governo de Maharashtra reembolsaria o ator de Bollywood Shah Rukh Khan ₹ 9 crore que ele havia pago excessivamente para converter o contrato de seu ‘mannat’ de bangalô orientado para o mar.

O morador do colecionador suburbano, Sásh Bagal, disse no sábado (25 de janeiro de 2025) que, em 2019, Shah Rukh Khan e sua esposa Gauri Khan converteram o contrato para o arrendamento da propriedade do patrimônio em um bander para ‘Classe 1 Complete Property’, e eles pagou ao governo um prêmio pelo prêmio. ele.

Depois de descobrir um erro de tabulação com base no qual o primo foi calculado, os Khans pediram à autoridade de ressentimento para reembolso que foi sancionado no início desta semana, disse ele.

Segundo os relatos, o ator pagou mais de 25 milhões de rúpias no prêmio, mas as autoridades não confirmaram o número imediatamente.