Shaheen diz que o governo de Trump deu ‘mensagem mista’ sobre a Ucrânia

A senadora Jeanne Shaheen (DN.H.) disse em uma entrevista que transmitiu no domingo que o governo Trump deu recentemente uma “mensagem mista” na Ucrânia.

“Bem, acho que foi uma (mensagem) mista da administração”, disse Shaheen a Margaret Brennan, da CBS News, em “Face the Nation”.

“Por um lado, você ouviu o secretário Heghseth dizer que eles iriam tirar a OTAN da mesa, que a Ucrânia precisava renunciar ao território e, por outro lado, você tinha vice -presidente de Vance dizendo que tudo deveria estar na mesa, incluindo a possibilidade de colocar botas no chão na Ucrânia “, acrescentou. “Então, é uma mensagem mista.”

Nos comentários de abertura na quarta -feira, antes do grupo de defesa de contato da Ucrânia, Pete Hegesh, secretário de Defesa, disse que “ele não acredita que os membros da OTAN para a Ucrânia sejam um resultado realista de um acordo negociado, diz ele no meio do Tentativa recente do governo Trump de acabar com a guerra na guerra.

O Wall Street Journal interrogou recentemente o vice -presidente Vance sobre o que seria o “bastão” do presidente russo Vladimir Putin para garantir que ele adere a qualquer acordo de alto incêndio para encerrar a guerra na Ucrânia.

“Eu acho que certamente, olhe, lá, existem instrumentos de pressão, absolutamente. E, novamente, se você olhar para a abordagem do presidente Trump, a gama de opções é extremamente ampla ”, disse Vance. “E existem ferramentas de alavancagem econômica. (Existem), é claro, ferramentas de alavancagem militar.

“Há muitas coisas que poderíamos fazer”, acrescentou o vice -presidente. “Mas, fundamentalmente, acho que o presidente quer ter uma negociação produtiva, tanto com Putin quanto com (o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky)”.

O vice -presidente também disse que o presidente Trump ficou “muito claro” que “ele não gosta da idéia de transferir a Ucrânia para a OTAN”.

“Eu também acredito que o presidente é muito claro que toda vez que ele caminha em uma negociação, tudo está sobre a mesa”, disse Vance.

Em sua aparição em “Face the Nation”, Shaheen disse que “há um forte apoio bipartidário no Congresso para ajudar a Ucrânia nessa guerra injusta que a Rússia começou”.

A colina se comunicou com o Departamento de Defesa e a Casa Branca para comentar.

