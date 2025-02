Shaheen, Tillis e Bennet Tour Ucrânia no meio de Trump Peace Push

Os senadores terminaram a visita à capital da Ucrânia, Kiev, na segunda -feira, segundo a página. Os legisladores do Colorado, New Hampshire e Carolina do Norte também foram para Bucha, um subúrbio de Kiev que sofreu atrocidades maciças que ocorreram nas primeiras semanas da Rússia na Rússia da Ucrânia em 2022.

“Nossa delegação viu em primeira mão como a Ucrânia está mantendo o exército russo nas portas da Europa”, disse Shaheen, membro da classificação do Comitê de Relações Exteriores, na página.

“O fortalecimento da alavancagem da Ucrânia nesse momento crítico significa acabar com o bloqueio auto -imposto da assistência dos Estados Unidos dos EUA, garantindo garantias duradouras de segurança para a Ucrânia, aproveitando o colapso econômico quase econômico da Rússia, impondo mais sanções e fazê -lo fazê -lo vladimir Putin leva em consideração as atrocidades que cometeu. Contra a humanidade “, acrescentou.

O presidente Trump tem se mudado recentemente para encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia. As autoridades russas e americanas estão preparadas para uma discussão na terça-feira na Arábia Saudita, com o objetivo de buscar uma resolução para o conflito russo-ucraniano.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também disse recentemente que a Ucrânia tem inteligência que o presidente russo Vladimir Putin está se preparando para possíveis operações militares na Bielorrússia e aconselhado contra o enfraquecimento da OTAN.

“A visita de nossa delegação à Ucrânia foi um lembrete acentuado da coragem do povo ucraniano em sua luta contra a invasão da Rússia”, disse Tillis na página do comitê. “É claro que devemos nos concentrar em garantir um acordo de paz de longo prazo para acabar com essa guerra e garantir que a soberania da Ucrânia seja respeitada.

“Para fazer isso, os Estados Unidos devem continuar apoiando a Ucrânia para se defender e permitir que eles negociem de uma posição de força”, acrescentou.

