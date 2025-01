Shai Gilgeous-Alexander é o MVP da NBA de Anthony Edwards, e os mercados de apostas concordam

A estrela do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, nunca tem medo de falar o que pensa, já que suas centenas de milhares de dólares em multas nesta temporada deixe isso bem claro. Seus comentários mais recentes não custarão mais dinheiro, mas serão manchetes.

Edwards chamou Shai Gilgeous-Alexander de “MVP do NBA“depois que a estrela do Oklahoma City Thunder perdeu 40 pontos na vitória por 113-105 sobre os Timberwolves na véspera de Ano Novo.

“Para mim, é indefensável.” Edwards disse de acordo com a ESPN. “Quanto a qualquer confronto um contra um, sim, você pode seguir em frente e desistir. Basta dar a ele dois pontos na maioria das vezes. Então, acho que você tem que pegá-lo. Talvez isso não funcione, mas você tem para tentar. Você com certeza tem que mandar um segundo corpo, principalmente se tiver um confronto favorável. Sempre que tiver alguém que você sabe que não pode te defender, você sempre marcará.

Gilgeous-Alexander tem estado em alta ultimamente, com três partidas de 40 pontos em seus últimos cinco jogos. Em dezembro, ele teve média de 33,3 pontos, 5,8 rebotes, 5,2 assistências e 2,5 roubos de bola em divisões de arremessos de 56,3/36,6/91,0. Ouvir os elogios de Edwards foi particularmente significativo.

“Sem ofensa para você na mídia, mas a maior satisfação é quando seus colegas e os caras que ganham a vida fazendo a mesma coisa em um nível muito alto reconhecem e respeitam sua arte e seu talento”, Gilgeous-Alexander. ditado. “É uma sensação muito boa. Obviamente, não importa quão bom jogador ele seja, o céu é o limite. Foi uma batalha muito acirrada esta noite.”

Com Gilgeous-Alexander no comando, o Thunder iniciou uma seqüência de 12 vitórias consecutivas que lhes deu uma vantagem de cinco jogos no topo da classificação da Conferência Oeste. Com 27-5, eles estão em ritmo de 69 vitórias, o que seria a melhor temporada da história da franquia. As últimas semanas em particular foram uma resposta impressionante depois que o Thunder foi envergonhado pelo Milwaukee Bucks no cenário nacional no NBA Jogo do campeonato da Copa.

A combinação de seu próprio jogo estelar e a boa sequência do Thunder fez de Gilgeous-Alexander o MVP favorito nos mercados de apostas. Indo para a lista do Dia de Ano Novo, ele estava em -110 no Caesar’s Sportsbook, à frente do três vezes MVP Nikola Jokic com +125 e do duas vezes MVP Giannis Antetokounmpo com +600.

Ainda falta mais da metade da temporada, mas se Gilgeous-Alexander ganhar o MVP, ele será o terceiro jogador do Thunder a fazê-lo, juntando-se a Kevin Durant (2014) e Russell Westbrook (2017).