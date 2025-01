Sharad Pawar discute a situação de Beed e Parbhani com CM Fadnavis

O chefe do NCP (SP), Sharad Pawar, disse que conversou com o ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, sobre os esforços para normalizar a tensão social que afeta Beed e Parbhani após o assassinato de um sarpanch e a morte de um jovem Dalit sob custódia judicial.

São necessários esforços conjuntos para restaurar a normalidade e resolver problemas em Beed e Parbhani, disse Pawar no sábado (11 de janeiro de 2025).

O assassinato brutal de Santosh Deshmukh, o sarpanch da aldeia de Massajog, no distrito de Beed, em 9 de Dezembro, desencadeou uma disputa entre os partidos no poder e a oposição, uma vez que uma das pessoas detidas num caso de extorsão relacionado é um assessor próximo do Ministro de Estado Dhananjay Munde.

O incidente gerou protestos generalizados no estado e também levantou temores de um conflito de castas, já que Deshmukh era um Maratha e alguns dos presos são da comunidade Vanjari.

Somnath Suryavanshi, que foi preso após a violência em Parbhani em 10 de dezembro, após uma réplica da Constituição ter sido vandalizada, morreu em 15 de dezembro depois de ser levado às pressas da prisão para um hospital após uma doença súbita.

Falando num evento aqui, Pawar citou a sua experiência como ministro-chefe ao lidar com o devastador terramoto de Latur, que matou mais de 10.000 pessoas em 1993, e as explosões em série em Mumbai no mesmo ano.

O povo de Maharashtra teve consciência social e sempre se manteve unido e cooperou com a administração nas crises, destacou o ex-ministro da União.

“É necessário um esforço concertado para restaurar a normalidade e um ministro-chefe não pode fazê-lo sozinho. Hoje tive uma discussão detalhada com CM Fadnavis sobre a situação prevalecente em Beed e Parbhani após estes incidentes. A maior parte do meu tempo hoje em dia é gasto em como normalizar a situação e resolver os problemas em Beed e Parbhani”, disse Pawar.

“As pessoas que viviam em harmonia vivem agora com medo e desenvolveram animosidade umas contra as outras. Falei com o CM. Podemos ter diferenças políticas, mas aconteça o que acontecer, temos de trabalhar para manter as pessoas unidas”, disse ele.