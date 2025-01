Sharad Pawar e Chhagan Bhujbal dividem palco em Pune para o evento Phule

O líder do Partido do Congresso Nacionalista (NCP) do campo de Ajit Pawar, Chhagan Bhujbal, dividiu o palco com o supremo Sharad Pawar do NCP (SP) na sexta-feira para comemorar o 194º aniversário de nascimento de Savitribai Phule no distrito de Pune, em Maharashtra. A reunião assumiu importância acrescida à luz dos rumores sobre a decepção do Sr. Bhujbal com a sua exclusão do gabinete de Maharashtra.

No entanto, o Sr. Bhujbal rejeitou tais inferências. Ele disse: “Enquanto houver eventos que reflitam o legado de Shahu-Ambedkar-Phule, você verá líderes, independentemente dos partidos, compartilhando o palco. Portanto, não é necessário tirar conclusões políticas.”

Os dois líderes não só dividiram o palco, mas também viajaram juntos no mesmo veículo e posteriormente visitaram a casa do ex-MLA Ram Kandge.

Durante o evento, Bhujbal também relembrou as decisões de Sharad Pawar durante seu mandato como Ministro-Chefe, incluindo seus esforços para implementar as recomendações da comissão Mandal, renovação de Bhide wada e renomeação da Universidade Marathwada.

As negociações sobre um possível encontro entre os lados beligerantes do PNC têm circulado nos círculos políticos já há algum tempo. A mãe do Sr. Ajit Pawar, Asha Pawar, visitou o santuário em Pandharpur e ofereceu orações para conhecer o Sr.

No entanto, o presidente do estado do PCN e deputado do Lok Sabha, Sunil Tatkare, descartou a possibilidade de qualquer reunião. “Continuaremos a nossa aliança com a Aliança Democrática Nacional no Centro e ficaremos com o mahayuti no Estado. Não há necessidade de repensar isso”, disse ele à mídia em Mumbai na sexta-feira.

Enquanto isso, o ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, e o Sr. Bhujbal também dividiram o palco na aldeia de Naigaon, em Satara, local de nascimento de Savitribai Phule. Na ocasião, ambos se elogiaram.

O Sr. Bhujbal apreciou o mahayuti os esforços do governo para instalar as estátuas na entrada do Mantralaya em Mumbai. “Eu estava na oposição e durante o seu mandato, o ex-ministro-chefe Eknath Shinde e o Sr. Fadnavis realizaram o nosso sonho de longa data de instalar a estátua de Mahatma Phule dentro de alguns meses.”

A aparição com Fadnavis despertou interesse, dado o atual descontentamento de Bhujbal com seu próprio partido. Isso levou a especulações sobre uma possível mudança para o Partido Bharatiya Janata. No entanto, dirigindo-se à mídia, o Sr. Fadnavis disse: “Discutimos as questões sociais e políticas relativas às Outras Classes Atrasadas (OBC) e como podemos levar adiante o trabalho realizado por Mahatma Phule e Savitribai Phule.”