Sharad Pawar não dará as mãos a Ajit para apoiar o BJP: principais fontes do NCP (SP)

Chefe do Partido do Congresso Nacionalista (NCP)-SP, Sharad Pawar. Arquivo | Crédito da foto: Vivek Bendre.

“Sharad Pawar não dará as mãos a Ajit Pawar para apoiar o BJP”, disseram fontes importantes do NCP SP. O hindu na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), em meio a especulações sobre se o líder estenderá seu apoio à Aliança Democrática Nacional (NDA).

“Embora Ajit Pawar tenha tentado dividir o nosso partido, o presidente do estado do PCN disse recentemente a sete dos nossos oito deputados do Lok Sabha que deveriam isolar a dupla pai-filha e dar as mãos a Ajit Pawar. Mas não se trata de uma maior divisão no nosso partido. Não há dúvida de que os deputados apoiarão Ajit Pawar”, disse uma fonte sênior ciente de todos os desenvolvimentos. O hindu.

Quando questionado se ele tinha feito tal oferta aos deputados do PCN SP no último mês durante a sessão recente, o presidente estadual do PCN, Sunil Tatkare, disse: “Não sei.” Fontes do PCN SP disseram O hindu que os deputados levantaram imediatamente a questão com Sharad Pawar e Supriya Sule, que alegadamente expressaram o seu descontentamento contactando líderes seniores como Praful Patel. Procurado, Praful Patel recusou-se a comentar o assunto.

No entanto, fontes seniores da PNC negaram que tal oferta existisse. “Não existe tal oferta para deputados do partido de Sharad Pawar. Não há proposta de união dos dois grupos. Na verdade, isso provavelmente poderia ter sido um caso de brincadeira de corredor”, disse uma fonte do partido, ao falar sobre a suposta oferta apresentada no mês passado em Nova Delhi, no Parlamento, durante a sessão.

‘Dupla isolada de pai e filha’

“Quando descobrimos, rimos muito. Não somos Tatkare que abandonará o pai e a filha que nos deram tudo. Como alguém pode dizer que a dupla pai-filha deveria ser isolada e outros deveriam abandonar o navio? perguntou o líder do PCN SP, Jitendra Awhad.

Entretanto, as especulações sobre se Sharad Pawar apoiará o NDA foram completamente desmentidas pelas principais fontes do partido NCP SP. “Não há nenhuma maneira de Sharad Pawar apoiar o BJP. Quem o conhece sabe que ele não apoiará o BJP”, disse um líder sênior.

Em conversa com os repórteres, o deputado do Shiv Sena UBT afirmou que Sunil Tatkare e Praful Patel receberam a tarefa de arquitetar uma divisão no partido NCP SP, prometendo um lugar no gabinete da União.

Tática para pressionar Nitish?

“Isso está sendo levantado pelo BJP para pressionar Nitish Kumar tendo em vista o que está acontecendo em Bihar. Não nos juntaremos a ninguém. Não se trata de Sharad Pawar apoiar forças comunais. Esta notícia está sendo espalhada para controlar Nitish Kumar. Temos certeza de que não há discussão sobre isso e que nenhum de nós irá a lugar nenhum”, disse um líder sênior. O hindu.

O PCN de Sharad Pawar tem oito deputados em exercício, incluindo a sua filha Supriya Sule no Lok Sabha.

Fontes próximas do BJP, no entanto, não descartam a possibilidade de o partido testar as águas para um possível apoio à NDA no Lok Sabha. Embora Sharad Pawar tenha negado recentemente a especulação após a sua reunião com o primeiro-ministro, fontes do BJP indicaram que se o NCP SP apoiar a NDA, isso dará uma camada adicional de segurança à aliança liderada pelo BJP e que um líder sênior do regional partido pode receber um cargo de gabinete no governo da União. Mas nenhum líder do BJP negou ou confirmou oficialmente as especulações.