Sharelle Rosado fala sobre separação do ex-noivo Chad Johnson

Sharelle Rosado Ele ganhou grande popularidade como membro do elenco do reality show da Netflix, Selling Tampa. Agora ele está de volta como estrela de outro reality show da Netflix, WAGs to Riches, que estreou em 22 de janeiro de 2025. O ex-noivo de Rosado é Chad “Ochocinco” Johnson, ex-wide receiver da NFL. No entanto, tem circulado especulação de que o relacionamento de Rosado e Johnson talvez tenha sido um golpe de relações públicas. Em nova entrevista, Rosado se pronunciou sobre o assunto, descartando as acusações.

Sharelle Rosado esclarece que o relacionamento com Chad Johnson não foi um golpe de relações públicas

Rosado contatou Johnson pela primeira vez via Instagram Direct Messenger. Embora ela tenha parado de enviar mensagens para ele em determinado momento, eles retomaram suas interações em 2020. O casal anunciou publicamente seu relacionamento em novembro daquele ano. Eles deram as boas-vindas à filha, Serenity, em janeiro de 2022. Rosado e Johnson ficaram noivos em janeiro de 2023, mas cancelaram o noivado em outubro de 2024.

Respondendo às acusações de que seu relacionamento com Johnson foi um golpe de relações públicas, Rosado disse ao Correio de Nova York“Se fosse apenas relações públicas, não teríamos um filho juntos, quer dizer, faria sentido.” Ela continuou: “Acho que algumas pessoas apenas especulam e presumem ou, você sabe, gostariam que suas situações fossem diferentes e às vezes desejavam que sua situação fosse igual à nossa. Mas as pessoas vão especular.”

Rosado acrescentou: “No final das contas, sabemos o que temos, sabemos o que criamos. Estejamos juntos ou não, apoiaremos uns aos outros.”

Sharelle Rosado é uma veterana militar que serviu no Exército dos EUA por 13 anos. Ela era paraquedista e buscava carreira em relações públicas. Depois de completar duas viagens ao Afeganistão, Rosado optou pela aposentadoria médica.

Rosado também é um corretor imobiliário de sucesso, fundador e CEO da corretora imobiliária Allure Realty, com sede em Tampa. Em 2021, ela disse Glamour Reino Unido que lançou o Selling Tampa via Instagram DM.