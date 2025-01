Shemar Moore e sua namorada Jesiree Dizon quebraram

Shemar Moore e Jesirea Dizon Segundo relatos, o relacionamento deles terminou depois de quase cinco anos juntos. Dizem que o casal, que recebeu sua filha Frankie em janeiro de 2023, permanece próxima como co-paciente, apesar da divisão. Agora, muitos se perguntam se as notícias da pausa de Shemar Moore com Jesiree Dizon são verdadeiras.

Então, vamos aprofundar os supostos detalhes de Moore dissolver Com Dizon.

Shemar Moore quebrou com Jesiree Dizon?

Shemar Moore e Jesiree Dizon encerraram seu relacionamento há quase cinco anos, com as notícias confirmadas por PESSOAS e primeiro relatado por Tmz. O casal, que tornou seu relacionamento público em janeiro de 2023, não confirmou publicamente a notícia. No entanto, eles ainda estão comprometidos em serem coparales de sua filha, Frankie. Segundo as pessoas, “elas são amigas e amam pais e sempre serão”.

Moore e Dizon se aproximaram pela primeira vez em 2020 após a morte da mãe de Moore, mas se conheciam por anos. Em novembro de 2024, Moore abriu sobre seu relacionamento com Dizon. Em uma entrevista com PESSOASO ator de mentes criminosas disse: “Frankie tem uma mãe droga **, e eu tentarei ser um pai de drogas. E vamos fazer isso até que Deus chame meu nome”.

Ao longo de seu tempo juntos, Moore e Dizon compartilharam vislumbres de sua vida com Frankie. Moore já falou sobre o impacto positivo que Frankie teve sobre ele, chamando -a de “milagre” O show de Jennifer Hudson. “Essa garota realmente me deu um propósito. Ela salvou minha vida ”, disse o ator. Apesar do fim do relacionamento romântico do casal, os dois estão totalmente comprometidos em criar Frankie em um ambiente amoroso e de apoio.