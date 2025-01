Sherina Munaf e Baskara Mahendra terminaram, desde quando?

Jacarta – Notícias chocantes vêm do casal de celebridades Sherina Munaf e Baskara Mahendra. Depois de circular a notícia de que Sherina estava processando o marido por divórcio, novos fatos foram revelados e deram origem a diversas especulações.

Aparentemente, Sherina e Baskara não moram mais juntos. Isto foi transmitido diretamente pelo Departamento de Relações Públicas do Tribunal Religioso do Sul de Jacarta, Suryana.

“Os endereços são separados, o endereço do demandante é Kebayoran Lama, o endereço do réu é Serpong, Tangerang”, disse Suryana.

 Sherina Munaf e Baskara Mahendra.

Sherina Munaf pediu o divórcio de seu marido por meio de um tribunal online na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Nos documentos do processo movido, afirma-se que Sherina agora mora na área de Kebayoran Lama, no sul de Jacarta, enquanto Baskara mora em Serpong, Tangerang.

Embora este relatório tenha revelado o facto de estarem separados, o motivo exacto deste divórcio ainda é desconhecido.

Suryana explicou que o motivo do processo de divórcio ainda não pode ser declarado ao público porque primeiro precisa passar por um processo de julgamento.

 Sherina Munaf e Baskara

“O motivo (o motivo do processo) não pode ser declarado aqui, porque primeiro são necessárias provas. Portanto, isso é confidencial, o julgamento é fechado ao público, faz parte do caso principal”, disse Suryana.

O julgamento do divórcio de Sherina e Baskara está marcado para quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. No julgamento, ambas as partes passarão por um processo de mediação para encontrar uma solução para seus problemas domésticos.

Para informação, Sherina Munaf e Baskara Mahendra se casaram oficialmente em 3 de novembro de 2020. No entanto, em 2024, circularam rumores sobre um rompimento em sua casa, quando as fotos de seu casamento em seus respectivos Instagrams desapareceram repentinamente. Agora, a notícia deste divórcio reforçou ainda mais estas especulações.

O público está agora cada vez mais curioso sobre a continuação do processo de divórcio e as verdadeiras razões por trás da decisão de Sherina de processar Baskara pelo divórcio.