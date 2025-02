Shin Tae-Yong: Qual é o seu propósito de destruir o futebol indonésio?

VIVA -Coach Shin Tae-Yong retornou ao seu país, a Coréia do Sul, depois de não servir como treinador da seleção indonésia.

Ele admitiu que, naquele momento, ainda se lembrava da hospitalidade dos apoiadores da seleção nacional da Indonésia, especialmente quando o levava ao aeroporto de Soekarno Hatta, no domingo, 26 de janeiro de 2025.

“Olá a todos, voltei com segurança à Coréia e desfrutei de férias agradáveis ​​no Ano Novo Chinês, graças ao apoio dos fãs da Indonésia. Ainda me lembro da hospitalidade que recebi no Soekarno Hatta, aeroporto de Yakarta”, disse Shin Tae-Yong no Instagram .

No entanto, Shin Tae-Yong foi perturbado por notícias relacionadas a ele. Ele disse que algumas mídias relataram notícias que não eram verdadeiras.

“Voltei sem comércio porque amo o futebol da Indonésia e da Indonésia. No entanto, algumas Indonésia Mendia ainda espalham notícias que não”, disse Shin Tae-Yong.

“Quero enfatizar mais uma vez qualquer um dos rumores circular neste momento. Se uma situação como essa continuar, da próxima vez que não terminará tão fácil”, disse ele.

Além disso, Shin Tae-Yong também questionou o objetivo das notícias que ecoavam o atacando.

“Finalmente, quero perguntar àqueles que me atacam com uma história incorreta. É seu objetivo destruir a honra que o futebol indonésio foi e eu fiz isso? Vai ajudar no futebol indonésio?