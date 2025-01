Shin Tae-yong Ucat admite que foi demitido do cargo de técnico da seleção da Indonésia

VIVA – Shin Tae-yong admite que ama a Indonésia. Ele prometeu retornar à Indonésia, embora não seja mais técnico da seleção indonésia.

Shin Tae-yong foi demitido do cargo pela PSSI em 6 de janeiro de 2025. Sua colaboração, que existia há quase cinco anos com a equipe Garuda, teve que terminar.

Shin Tae-yong admitiu que estava orgulhoso do que conquistou com a equipe Garuda. Ele também afirma ter construído uma base sólida para o futebol indonésio.

“Durante os meus cinco anos na Indonésia, trabalhei muito e sinto-me orgulhoso do que consegui. Construí uma base sólida para o futebol indonésio e regresso com um sentimento de orgulho”, disse Shin Tae-yong.

“Voltarei muitas vezes porque adoro a Indonésia”, acrescentou.

Enquanto treinava a seleção indonésia, Shin Tae-yong obteve vários resultados positivos. Ele levou o time Garuda a subir 48 níveis no ranking da FIFA, se classificou pela primeira vez para a terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo e ainda se classificou para a Copa da Ásia (seleção sênior e seleção sub-23).

A posição de Shin foi posteriormente substituída por Patrick Kluivert. A seleção indonésia também continuará no Grupo C na terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Austrália e Bahrein, em março próximo.